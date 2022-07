Nemrég ért véget a hőségriasztás, és az előrejelzések szerint a következő napokban is tikkasztó hőségre számíthatunk. Ilyenkor – különösen a városi betondzsungelben – jólesik bekapcsolni az autónk klímaberendezését, hogy legalább a lámpánál várakozva hűsölhessünk egy kicsit. Bár az első forró nyári napokon már rég túl vagyunk, sokan most döbbennek rá, hogy nem működik megfelelően a klíma, de a nyári „főszezonban” már nem könnyű jó szakembert találni, aki orvosolhatja a problémát.

Ne halogassuk a javítást!

– A klímaszerelőknek hasonlóan telnek a napjai nyáron, mint a gumiszervizeseknek tavasszal és ősszel: amikor leesik az első hó, vagy éppen tartósan hidegre fordul az idő, a gumisokhoz nem lehet bejutni. Ugyanez a helyzet nálunk is, hiszen az első forró nap után, amint kiderül, hogy nem hűt az autó, rögtön a klímáshoz fordulnak az emberek – árulta el lapunknak Pataki Sándor autóklíma-szerelő, aki több évtizede javít légkondicionáló berendezéseket. Hozzátette: a hosszú sorokat el lehet kerülni, amennyiben valaki nem az utolsó pillanatra hagyja a javítást.

– Azt se felejtsük el, hogy a nyáron hirtelen megugró igények miatt sok kontár is megjelenik a piacon. A leg­gyakrabban ők csak feltöltik a rendszert, aztán pár hét múlva kiderül, hogy mégsem működik a berendezés, mert a valós hibát nem tárta fel a szerelő – hangsúlyozta Pataki Sándor, aki a leggyakoribb hibákról is mesélt lapunknak.

– Sok autó érkezik Nyugat-Európából, esetleg a mediterrán országok tengerpartközeli helyeiről. E tájakon erőteljesen sózzák az utakat, vagy pedig a levegő páratartalma sósabb, így a 10–15 éves importautóknál hamar megjelenik a korrózió. Ez megtámadja az alumíniumból készült csőrendszert, ami idővel kilyukad, és szivárogni kezd a gáz a rendszerből. A hűtőt, más néven kondenzátort szintén károsítja a só, aminek ugyanez a végeredménye. Ritkábban a klímakompresszor hibásodik meg, ami már drágább javítási számlát eredményez, de a legtöbbször a korrózió felelős az izzasztó pillanatokért – részletezte a leggyakoribb hibajelenségeket a szakember.

Kihagyják a karbantartást

– A tolongás már nem jellemző, inkább ütemezetten érkeznek klímajavításra az emberek, általában a nyaralás előtt – ezt már Borsi András klímaszerelő árulta el lapunknak, s kiemelte: a kötelező hároméves karbantartást az autótulajdonosok jelentős része kihagyja.

– Az időszakos szervizeken az autók pollenszűrőjét is kicseréljük, melynek létezéséről sokan nem is tudnak. Ugyanakkor tavasszal és ősszel beszennyeződik ez az alkatrész, és később egészségügyi kockázatai lesznek, ha valaki tovább használja a klímát. Az ügyfelek nagy része csak akkor keres fel minket, ha már nagy a baj, és sajnos akkor már a javítás is költséges. Az alkatrészek árai is elszálltak: amíg egy klímakompresszort korábban 80 ezer forintért megvettünk, addig ma már a 200 ezer forintos ár sem ritka, olcsóbb, rosszabb minőségű alkatrészt viszont nem éri meg beépíteni – tudatta a szakember.

– Leggyakrabban a klímahűtő savasodik el a rengeteg bogár miatt. Az is gyakran okoz gondot, hogy az autósok télen nem használják a klímát, mondván, nehogy tönkremenjen, holott páramentesítésre kiváló, és a rendszernek is azzal teszünk jót, ha használjuk. A berendezés kenőolaja ugyanis csak akkor kering a rendszerben, ha használjuk a klímát. Az autópark öregedésével egyre többször javítjuk a csöveket, ahogy a kompresszorhibák is sűrűbben fordulnak elő.

