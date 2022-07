– Az öt apartmanházunk közül a legkisebb 8 – ez mozgáskorlátozottak számára is használható –, a legnagyobb pedig 14 férőhelyes. Összesen 64 vendéget tudunk fogadni bennük – magyarázta az alpolgármester.



Folyamatosan karbantartják



A kempinget a kétezres évek elején hozta létre az önkormányzat, saját területen, és azóta sem bánták meg. Akkor még nem készült el a 200 négyzetméteres filagória, és nem álltak benne az ifjúsági táborozóknak szánt, emeletes ágyakkal ellátott, de a családok által is kedvelt apartmanházak. Meglepetten hallottuk, hogy az elmúlt húsz évben nem szorult a kemping felújításra, mivel folyamatos a karbantartás, és apró lépésekben igyekeznek növelni a komfortot, arra pedig nagyon ügyelnek, hogy szép zöld maradjon a környezet.



S hogy miért népszerűek? Mert tiszta a hely, minden igényt kielégít a vizesblokk és az étkezőként és konyhaként is használható közösségi helyiség, illetve a mindig őrzött táborban mindenki biztonságban érezheti az értékeit vagy a hozzátartozóit. – Már vagy 5-6 éve rendszeresen hozzánk szervezik a V8 Fanatics Amerikai Autóstalálkozót, amelynek korábban Dombrád adott helyet. Most hétvégén is jönnek, és várhatóan közel 600 nézőt behoznak. De Romániából is rendszeresen visszajár hozzánk egy csapat. Győrből és Budapestről is hoznak ide családi találkozókat, a késő tavaszi, illetve a szeptemberi időszakban sok német vendégünk van. Ugyanakkor tény, a legnagyobb népszerűségnek térségi szinten örvendünk – magyarázta Nagy Viktor.





Vonzó a vízisípálya



Igaz, hogy ottjártunkkor csak néhány lakóautó árválkodott a kemping területén, de nem a hűvösebbre forduló időjárás miatt. – Mivel a V8-asok szerdán érkeznek, és gyakorlatilag elfoglalják az egész kempinget az apartmanházakkal együtt, a hétre már nem tudtam szállást biztosítani senkinek. De a múlt hétvégén is nagy buli volt, sok vendéggel, és a hűvösebb idő ellenére tódultak ide a wakeboardosok, azaz a kötött pályás vízisíelők.



– Őszintén szólva örülünk is, ha néhány napra hűvösebbre fordul az idő, ilyenkor van arra lehetőségünk, hogy elvégezzük azokat a karbantartásokat, amelyeket nagy tömegben nem lehet – tette még hozzá Nagy Viktor.



S ha már a wakeboardosokról is szó esett, sikerült megszólítanunk az egyik lakókocsis családot, pontosabban egy édesapa hozta el a sportoló fiát a sporttársával együtt. Pénteken érkeztek, és éppen készülődtek hazafelé. – Pécsről jöttünk, most vagyunk itt először, de nagyon jól éreztük magunkat ebben a szép, tiszta környezetben. Mivel az országban viszonylag kevés a wakeboardpálya, úgy döntöttünk, meglátogatjuk, megismerjük mindegyiket, soha nem lehet tudni, hol lesz országos bajnokság – nyilatkozta Harmatos József, aki maga is üzemeltet egy ilyen pályát. – Olykor az itteni vezetők is lejönnek hozzánk Pécsre, alapvetően igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni. De most már tudjuk, hogy mit találunk, nem kizárt, hogy erre járva is letáborozunk majd itt. Egyszóval minden rendben volt, figyeltek, vigyáztak a fiúkra – dicsérte a helyet.



Kerékpárosok is megállnak



– Most májusban nyitottunk, a négy glampingjurtánk és a két glampingsátrunk a nyár végéig már minden hétvégére foglalt – nyilatkozta Tóth Péter, az Ökokemping és Glamping Tiszadada vezetője.



– Jönnek hagyományos sátrazók, népszerűek vagyunk az evezősök közt is, most ment el tőlünk egy tízfős társaság. Lakóautósokat is tudunk fogadni, számukra tudunk vizet és áramot biztosítani. A hozzánk érkező vendégek megmártózhatnak a kis fürdőtavunkban, aki akar, bográcsozhat, de elsétálhat a pár perce található étteremhez is. A kemping kerítésénél halad el a Norvégiából induló és egészen Görögországig kígyózó EuroVelo 11 elnevezésű kerékpárút, így a biciklizők közül sokan megállnak itt egy-egy éjszakára. Egyelőre még nem tudnak rólunk annyian, mint azt szeretnénk, de igyekszünk minél több fórumon hallatni magunkról – fogalmazott.

Így kempingeztünk régen!