Megszokott, hogy a megyeszékhely közgyűlése a város lakosságának gyógyításában, ápolásában kifejtett odaadó, kiemelkedő munkát végző személyeknek a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díjat adományozza.

Először dr. Lesch Miklós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház felnőtt Infectológiai Osztályának osztályvezető főorvosa vehette át az elismerést dr. Kovács Ferenc polgármestertől a városi közgyűlés napirendi pontjai előtt.

Dr. Lesch Miklós 1978-tól végez gyógyító tevékenységet a Jósa András Megyei Kórház belgyógyászati osztályán. Kiváló szakemberként meghatározó személyisége a kimagasló nyíregyházi egészségügyi ellátásnak. A gyógyítás iránti elkötelezettségével, magas fokú emberségével, vezetői attitűdjével méltán érdemelte ki a környezetében élők, a kollégák, munkatársak, és a gyógyulni vágyó páciensek tiszteletét és elismerését. 2000-től a felnőtt Infectológiai osztály megbízott osztályvezető főorvosa, majd 2008-tól osztályvezető főorvos, valamint a megyei Hepatológiai Centrum vezetője.

Sebőkné Farkas Éva is Eisert Árpád-díjat vehetett át. Ő 2007-től a Jósa András Oktatókórház szakdolgozója, 2012-től osztályvezető ápolóként látja el feladatait. Rendkívül példamutató és lojális, ápolásvezetői munkáját mindig következetesen, lelkiismeretesen, és a betegek érdekeit szem előtt tartva végzi. A világjárvány miatt kialakított covid ápolási egységek irányításába elsőként kapcsolódott be, ezt a feladatot jelenleg is ápolási szakmai vezetőként látja el.