A fényeslitkei East-West Gate (EWG) terminálon kedden közös sajtótájékoztatót tartott az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetősége. A rendezvényen átadták a terminál új, az országban egyedülálló vámudvarát, melyet a legmodernebb technológiákkal, adatátviteli- és telefonhálózattal, informatikai eszközökkel szereltek fel, s melynek szolgáltatásait bármely, vasúton vagy közúton a terminálon áthaladó gazdálkodó elérheti. A hivatal munkatársai nemcsak az EWG terminálra beérkező áruk, hanem bármely, megfelelő engedélyekkel rendelkező gazdálkodó szervezet áruját is vámeljárás alá vonják, illetve képesek felső küszöbértékű veszélyes áruk vámkezelésére is. A vámudvar a tranzitszállítmányok állandó felügyeletét is biztosítja.

Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetéséért felelős államtitkár kiemelte, a vámudvarban dolgozó kollégái úgy tárják majd szélesre hazánk keleti kereskedelmi kapuját, hogy minden érvényben lévő jogszabályt betartanak. Az államtitkártól megtudtuk, a vámudvarban 15 vámos dolgozik majd, de abban bízik, ez a szám a jövőben növekedni fog.

Tálosi János, az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója elmondta, a vámudvar működése számukra presztízsértékkel is bír. Beszédében rámutatott, ők nem ellenségként vagy szükséges rosszként tekintenek a hatóságokra, hanem partnerként viszonyulnak az államigazgatási szervekhez, így az adóhivatalhoz is.

– Maga a terminál 14 hónap alatt épült meg, az álomból valóság lett, a szükséges papírokat megkaptuk, kezdődhet az érdemi munka – fogalmazott Tálosi János. A keddi rendezvényen elhangzott: a közeljövőben nagyszabású ünnepség keretében adják majd át a magánberuházásként megépült fényeslitkei intermodális terminált.

