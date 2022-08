2022. augusztus 1-5 között rendezték meg a XXVI. Országos Honismereti Ifjúsági Akadémiát, melynek témája, Anyanyelvünk kincsesháza - A magyar nyelvjárások, dialektusok, helyi szóhasználatok. Az akadémia fővédnöke, Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke volt; a helyszín pedig nem más, mint Sátoraljaújhely. Az öt napos rendezvénysorozaton, a tavalyi Kalotaszentkirályon tartott akadémiához hasonlóan közel 100 diák és kísérőik vettek részt, határainkon innen és túlról. A diák korreferátumok mellett természetesen nem maradhattak el a múzeumlátogatások, kirándulások, valamint a táncház a helyi népdalok tanulása és a tábortűz sem.

Kicsiny, hét fős (Asztalos Réka, Badari Zoltán, Fabók Zsombor, Gáspár Noémi, Hajnal Jázmin, Nyiscsák Adrienn, Nyiscsák Réka) csapatunkkal második alkalommal vettünk részt az akadémián, ezúttal nem, mint a (Kincses Kárpát- medence) nyertesei, hanem mint meghívott előadók tértünk vissza. Szabolcs megyeiek révén, mi az itt használatos szófordulatokat, nyelvidialektusokat mutattuk be. A résztvevők hallhattak még előadásokat a matyóföldi, szegedi, székely és több más nyelvi tájegységről érkezett diákoktól is. Az akadémia ideje alatt rengeteget tanulhattunk más tájakról érkezett társainktól, az ottani szóhasználatról és nyelvi sajátosságokról. A társaság egy része már ismerős volt és jó volt újra, a már rég nem látott, az előző akadémián szerzett barátokkal találkozni. Ezalatt a négy nap alatt nem csak a tudásunk, hanem mi magunk is gyarapodtunk szebbnél szebb élményekkel és új barátokkal.

Előadásunkat több héten át tartó kutatás előzte meg, melynek meg is lett az eredménye, ugyanis az előadásunk végeztével a Honismereti Szövetség elnöke, Debreczeni-Droppán Béla személyesen hívott meg minket a következő évi akadémiára.

Innen is köszönjük a szervezőknek, elnök úrnak és nem utolsó sorban kísérőnknek, Dajka Ágota tanárnőnek.

- Nyiscsák Adrienn -