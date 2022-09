Tizenhatodik alkalommal indult útnak a COOP Csoport a hazai élelmiszeripar legfontosabb seregszemléje, a Coop Rally. Az idén az ország keleti felében haladó program a szakmai szereplők, a kereskedők és a vásárlók közötti bizalom fenntartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

A COOP Rally csütörtökön a Master Good cégcsoport kisvárdai telephelyére érkezett, ahol egy sajtótájékoztató keretében számoltak be a program szervezői, résztvevői az esemény jelentőségéről. Elhangzott: kihívásokkal teli időszak vár a hazai kiskereskedelemre és az élelmiszer-ellátás bázisát adó partnereire, olyan időszakra, amikor különösképpen felértékelődik az együttműködés szerepe.

A COOP Csoport kereskedelmi csoport beszállító és üzleti partnereiből álló mezőny csütörtökön délben érkezett meg Kisvárdára, a Master Good telephelyére. A vendégeket először Leleszi Tibor, a város polgármestere köszöntötte, aki kiemelte, nagyon örül annak, hogy a kétnapos rally útvonala érinti Kisvárdát is. Hozzátette, a településnek hatalmas öröm, hogy ilyen céggel büszkélkedhet, mint a Master Good.

Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke beszédében kihangsúlyozta, a COOP Rally célja, hogy támogassák a hazai beszállítókat, és bemutassák a magyar termékek magas minőségét

– Ilyen magas minőséget képvisel a Bárány család tulajdonában lévő Master Good is – húzta alá Pekó László, hozzátéve, hogy az üzletlánc több mint másfél milliárdos forgalmat bonyolít a cégcsoporttal.

A rendezvénynek helyszínt biztosító családi vállalkozást Lippai Attila képviselte. A Mater Good kereskedelmi igazgatója is megerősítette, hogy cégük és a COOP között remek az üzleti kapcsolat, mindketten igyekeznek erősíteni a magyar termékek piaci jelenlétét.

Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főispánja kiemelte, az állam rengeteg forrást biztosít a hazai élelmiszeripar fejlesztésére, de az előrelépéshez kellenek a Master Good-hoz hasonló cégek is. Dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint a magyar nemzetgazdaságnak szüksége van az erős, hazai tulajdonban lévő vállalkozásokra. Hozzátette, a jövő és a megmaradás záloga is az, ha magyar üzemek, gyárak magyar termékeket állítanak elő, amiket a magyar emberek vásárolnak meg a hazai üzletekben.

Fotós: Pusztai Sándor

Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára úgy fogalmazott: programjaikkal folyamatosan erősítik a bizalmat a fogyasztókban a hazai termékek iránt ezen felül a termelők számára a 2021–2027 közötti időszakban mintegy 750 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre az mezőgazdasági fejlesztésekhez.

A COOP Rally csapata a kisvárdai sajtótájékoztató után Debrecen felé vette az irány, ahol az Ave Ásványvíz Kft.-nél és az Alföldi Tej Kft.-nél vizitáltak a program résztvevői.

A COOP Csoport számára kiemelt fontosságú a legkisebb települések ellátása, a kereskedelmi tevékenység fenntartása. Ez nem is csoda, hiszen múltjából adódóan az ország egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója, mintegy 1480 településen működő csak nem 2300 üzletével. Ehhez a munkához jelent segítséget a Magyar Falu Program, melynek révén a kistelepülési boltokat segítő pályázatban 461 településen, a fejlesztésekhez összesen 9,1 milliárd forintos támogatással járult hozzá az állam. A 2006 óta évről évre megrendezett Coop Rally eddig 127 élelmiszertermékeket, vagy más, napi fogyasztási cikkeket gyártó, forgalmazó beszállítót látogatott meg, ezzel is erősítve a kapcsolatot a száz százalékban hazai tulajdonban levő kiskereskedelmi cégcsoport és a kínálata törzsét adó magyarországi cégek között.

A Master Good cégcsoport integrált takarmánytermeltetéssel, baromfitenyésztéssel, keltetéssel, brojlerhízlalással és feldolgozással foglalkozik, száz százalékban a Bárány család tulajdonában van. A Bárány család négy generációra kiterjedően foglalkozik baromfitenyésztéssel, ezáltal Magyarország legrégibb baromfitenyésztő dinasztiája. A tradíciót elindító első generáció a Széchenyi grófok uradalmi baromfitenyésztője volt. A Master Good Cégcsoport – amely tevékenységének meghatározó részét megyénkben végzi – Magyarország egyetlen száz százalékban integrált baromfi profilú vállalkozása. 2020 januárjában a Master Good Kft. megvásárolta a Sága Foods Zrt. részvényeinek száz százalékát.

TG