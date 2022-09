Elkezdődött a tanév a roma szakkollégiumokban is. Mint ismert: a keresztény szakkollégiumi hálózat egész Európában egyedülálló módon segíti a hátrányos helyzetben élő, cigány származású tehetséges fiatalok diplomához jutását. Az intézményrendszer több mint 10 éve indult el, azóta nyolc egyházi fenntartású roma szakkollégium, valamint 3 egyetemi igazgatású működik az országban. Nyíregyházán az evangélikus egyház működteti a szemeszterenként 30 fiatalt befogadó intézményt, ahová az idén 37- en jelentkeztek.

Egy családias hangulatú, kétnapos táborban ismerkedhettek meg egymással a leendő hallgatók, a gólyák mellett

az „öregdiákok” örömmel vettek részt Nyíregyházán, a Verba Tanyán szervezett programban, ahol megtartották az idei felvételi elbeszélgetéseket is. A roma társadalomban szükség van diplomás példaképekre, azokra a szakemberekre, akik saját életükön keresztül megmutatják másoknak, hogy tanulással kitörhetnek a szegénységből, és bejárhatnak egy sikeres karrierutat. Itt nemcsak nyelvvizsgához, diplomához segítik őket, hanem megszerzik azokat a képességeket is, amelyek az elhelyezkedésükhöz nélkülözhetetlenek, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők hallgatókat pedig bevezetik a tudományos életbe. Így ma már az sem meglepő, ha valamelyikük PhD- vagy doktori tanulmányokat folytat. A roma szakkollégiumok erőssége a sokféleség, a magyar– cigány együttélés jobbá tétele. Olyan felelősen gondolkodó értelmiségieket nevelnek, akik később saját közösségeikért ki mernek állni, és tenni akarnak értük.

Segíteni a gyerekeknek

Efféle elhivatást érez magában Lakatos Filip is, a Nyíregyházi Egyetem másodéves hallgatója közösségfejlesztéssel szeretne foglalkozni, ezzel párhuzamosan gazdálkodás és menedzsmentet is tanul. – Nagyecsedről származom. Tudom, milyen nehéz a hátrányokat leküzdeni. Diplomásként vissza szeretnék menni abba a közösségbe, ahonnan jöttem, hogy segítsem az iskoláskorú gyerekek oktatását, mert sajnos még mindig magas a lemorzsolódási arányuk. Főként a középiskolákból esnek ki sokan, azonban szakma nélkül nincs jövőjük – hangsúlyozta e fontos gondolatot a Nyíregyházi Egyetem hallgatója.



– „Neked valakinek lenned kell. Nagy álmokat érhetsz el, ha odateszed magad” – idézte szülei intelmét Balogh Kinga. Az anarcsi lányt egészen kicsi korától a tanulásra, a továbbtanulásra biztatja családja. Nagyon örül annak, és óriási lehetőséget is lát benne, hogy gazdálkodás és menedzsment szakra felvették a Nyíregyházi Egyetemre. Mint mondta, nem fogja feladni terveit, tanulni, dolgozni szeretne, pénzt keresni, amiből saját lábán megállhat és megélhet majd. A felvételi pontszámai alapján erre minden lehetősége meg is van, már csak kitartás kell hozzá. A szakkollégium védőhálót jelent számára. Anyagi szempontból jól jön az ösztöndíj, s az is fontos, hogy itt támogató közegre, egy „második családra” talált.



Tutori, mentori rendszer

Molnár Erzsébet, a kollégium igazgató-lelkésze szerint a lelki segítségnyújtás, a mentorálás, a jól bejáratott szolgáltatások haladnak tovább ebben a tanévben is, ám egyéb kihívásokkal szembe kell majd nézniük. – Az előttünk tornyosuló nehézségek új kihívásokat jelentenek, egyelőre a hozzánk beadott papírokból nem derül ki, hogy kinek mire van szüksége, elegendő lesz-e az az anyagi támogatás, ösztöndíj, amit megkapnak a hallgatók. Keressük a lehetőségeket, hiszen nem szeretnénk, ha valaki anyagi problémák miatt adná fel álmait, ha már egyszer idáig eljutott. Visszük tovább a személyes támogatást nyújtó tutori (oktatási) és mentori (szociális) rendszert. – A tutor egyénre szabott fejlesztési tervben határozza meg a hallgató számára a szakmai feladatokat, az ösztöndíj a teljesítményen alapul. Ezenkívül nyelvoktatást és olyan foglalkozásokat biztosítunk, amelyek az értelmiségi léthez szükséges kompetenciákat fejlesztik, ide tartozik a kommunikációs technikák elsajátítása, a vitakultúra fejlesztése, tanulásmódszertan, digitális tudásnövelés – foglalta össze szakmai munkájuk lényegét Molnár Erzsébet.

KO