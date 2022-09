Megkönnyítette a fakivágást a közelmúltban kiadott, a médiában csak tűzifarendelet néven ismertté vált kormányzati intézkedés. Az első napok találgatásai alatt természetvédelmi szervezetek és önkormányzatok is követelték a rendelet visszavonását az erdők védelmében, de néhány hete még nem voltak ismertek a pontos részletszabályok. A fakivágás szabályainak változásairól és az új rendelet pontos tartalmáról a Nyírerdő Zrt.-t kérdeztük.

Juhász Lajos, a társaság műszaki vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, Magyarország erdőtörvénye szigorúan részletezi az erdőgazdálkodási tevékenységek szabályait.

Nincs veszélyben a zöldvagyon

– A nemrég megjelent kormányrendelet vészhelyzet esetére készült. A rendelkezéseket abban az esetben alkalmazzuk, ha a megnövekedett lakossági és közületi tűzifaigény kielégítését a korábban tervezett kitermeléssel nem lehet biztosítani. Ha ilyen helyzet nem áll fenn, az eredeti, hatósági engedéllyel rendelkező, az idénre tervezett fakitermeléseket hajtjuk végre. A korábban felhalmozott faanyagtartalékok esetleges felhasználása nem veszélyezteti a fenntarthatóságot, nem veszélyezteti az erdőket, az ország zöldvagyonát – hívta fel a figyelmet a szakember, majd hangsúlyozta: a természetvédelmi vagy Natura 2000 területeken továbbra sem lesz tarvágás, az erdők természeti értékei nem sérülhetnek.

Mint mondta, a globális energiaválság miatt érezhetően megnövekedett az igény a fa iránt is.

– A magyar erdőkben a tartamos gazdálkodásnak köszönhetően jelentős faanyagtartalék van, ami a fenntarthatóság keretein belül hozzáférhető. A magyar erdőgazdálkodás fenntarthatóságának legfontosabb gyakorlati alapja az egyensúly: kevesebb fát termelnek ki az erdőből, mint amennyit az terem. Az erdők évente mintegy 13 millió köbméterrel növekednek, ez a kamat. Az elmúlt évtizedekben ennek a kamatnak évente az 50–60 százalékát hasznosította az ország. Ennek köszönhetően az élőfakészlet minden évben növekszik, az elmúlt évtizedben 45 millió köbméterrel gyarapodott, ezért mára meghaladja a 400 millió köbmétert – tudtuk meg Juhász Lajostól.

Pótolják a kivágott fákat

A megyei tűzifaigényt elsősorban akáccal biztosítják, hiszen ez a fajta akár nyers állapotában is megfelelő fűtőértékkel rendelkezik. Emellett főként a kemény lombos fafajok, tölgyek, kőrisek, juharok, szilek teszik ki a tűzifa nagy részét. Juhász Lajos azt is elmondta, az iparifa-termelés során tűzifa is keletkezik, ami akár a kitermelt mennyiség fele is lehet.

A fákat azonban nem csak kivágni, pótolni is kell, melynek szintén szigorú szabályai vannak.

– A kivágott fák pótlása a fenntartható gazdálkodás alapja. Hazánkban az erdő kitermelése után felújítási kötelezettsége van az erdőgazdálkodónak. A jelenlegi jogszabályok szerint a fakitermelés után legkésőbb két évvel meg kell kezdeni az erdőfelújítást. A Nyírerdő Zrt. lehetőségek szerint már a kitermelés évében megkezdi a munkát, és a fenntarthatóságnak megfelelően elégíti ki a lakossági és önkormányzati igényeket – ismertette a fák pótlásának szabályait a szakember.

Szintén éles vitákat generált az idén kivágott tüzelő kérdése is, hiszen a magas nedvességtartalmú fa nem alkalmas fűtőanyagnak.

Időt nyernek a száradásra

Juhász Lajos ezzel kapcsolatban azt mondta, az akác fűtőértéke már nyers állapotban is megfelelő.

– A kitermelt fa megfelelő előkészítéssel, felhasogatva tárolva akár néhány hónap alatt is veszít annyit a nedvességtartalmából, hogy az adott évben is felhasználható legyen tüzelőként.

A kormányrendelet alapján csökkenhet a fakitermelési tilalmi időszak, hogy az aszály miatti kemény talajon meg lehessen kezdeni a faanyag szállítását. Ez egy-két hetet jelent augusztusban, továbbá lehetőséget nyújt arra is, hogy az enyhe telek miatt puha, nem terhelhető talajt az eredetileg előirányzott időszakban jobban kíméljük.

Az ennek megfelelően hamarabb kitermelt faanyag száradására is idő nyerhető ezzel – tudatta a vezérigazgató-helyettes, hozzátéve: akad olyan is, aki akár 1–2 évre előre vásárol, mert a két éve kitermelt tűzifa a legjobb tüzelőanyag.

A megnövekedett kereslet miatt a fa ára is megemelkedett, és a drágulás nem csupán a tüzelőanyagot, hanem az asztalosipart is érinti.

– Az ágazatban jelen lévő kapacitáshiány miatt emelkedő vállalkozói, kitermelési árak, valamint a szállítási költségek növekedésével párhuzamosan az iparifa-árak is növekedtek – magyarázta Juhász Lajos.

