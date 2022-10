Állunk a fantasztikus almaillatban, nézzük, hogyan megy végig Szabolcs aranya a mosás, válogatás, magozás és szeletelés folyamatán, és bár a munka gyors, egyes fázisai szemmel is alig láthatók, a Nobilis Zrt. mátészalkai üzemében végtelen nyugalom szállja meg a látogatót. Körülvesz bennünket az érzés: itt minden és mindenki a helyén van. Mert bár a termékeikkel szemben támasztott elvárások hatalmasak – almaszirmaik, meggyből készült finomságaik, s drazsézott magvaik a világ több mint harminc országában kaphatók, az aprítékot pedig olyan világcégek vásárolják meg, mint amilyen a Nestlé, a Cerbona vagy a HIPP –, a tulajdonosok tudják: olyan biztos alapra építkezhetnek, ami nemcsak a mögöttük lévő harminc évnek szabott keretet, de amire az elkövetkező évtizedek során is bátran támaszkodhatnak.

Még erősebb lett a kohézió

– Három évtizeddel ezelőtt az első, s legfontosabb köveket Apa tette le, és bár sokáig közösen dolgozhattunk, a stratégiai döntéseket immár nekünk kell meghoznunk – ezt mondja Novák Éva és nővére, Mariann, akik számára édesapjuk, Novák Tibor tavalyi halála után egyértelmű volt a döntés: folytatják az eddigi munkát. – Az a küldetésünk, hogy továbbvigyük a céget, ami szép feladat, nagy kihívás, és komoly felelősség is, hiszen a dolgozóink és családjaik megélhetése tőlünk függ – mondják a lányok, akik mindig is megosztották maguk között a feladatokat: Éva az innovációért és a termékfejlesztésért, Mariann a marketingért és a kereskedelemért felel, Éva férje, Lorand pedig a műszaki területeken szerzett tapasztalataival járul hozzá a cég sikeréhez.

Fotós: Dodó Ferenc

– Nagyon jók vagyunk együtt – mondják szinte egyszerre, és arról is szó esik, hogyan változtatta meg a szemléletüket a külföldön töltött idő. Mint mesélik, annak idején a szüleiknek és nekik egy rugóra járt az agyuk, egy-egy felmerült ötlettel kapcsolatban ugyanazt gondolták, ugyanazt érezték. De mivel Éváék hét évig Kanadában laktak, Mariann és a családja pedig hosszú ideje Angliában él, különböző kulturális hatások érték őket, az egyes országokra jellemző látásmódok pedig változtattak a szemléletükön.

Kezdetben furcsállták ugyan, hogy bizonyos helyzetekről már nem ugyanaz jut az eszükbe, de rövid idő alatt kiderült, hogy ez még erősebbé tette a köztük lévő kohéziót. Tökéletesen megbíznak egymásban, az édesapjuktól örökölt „nincs lehetetlen” szemléletnek köszönhetően pedig a problémákat is lehetőségként fogják fel.

A hozzáadott érték is fontos

– Megvan bennünk az a fajta kíváncsiság, ami Apát is mindig előre vitte és a kudarcról is azt gondoljuk, amit Ő: az csupán egy lépés a sikerhez vezető úton. Eredményes harminc év áll mögöttünk: a Nobilis erős brand lett, a vásárlóink bíznak bennünk, s nem okozhatunk nekik csalódást. A három évtized alatt felhalmozott tapasztalati tőkére támaszkodunk, és nem félünk attól, hogy nem lesz kereslet a termékeinkre. A kiváló alapanyagainkkal, a szabolcsi almával és meggyel nehéz felvenni a versenyt, az időnként az életünket megnehezítő perfekcionizmusunk pedig az a plusz, amivel sikeresebbek lehetünk a hasonló termékeket gyártó cégeknél.

Fotós: Dodó Ferenc

– Ma már a kiváló minőség mellett a hozzáadott érték is fontos, és ezen a téren is folyamatosan fejlődünk, szem előtt tartva a fenntarthatóságot, a környezettudatos működést. Olyan plusz extrákon is gondolkodunk, amiket a vásárlók talán észre sem vesznek – ha például a csomagoláson a fehér szín nem elég fehér, módosítunk, mert a tökéletességre törekvés az első perctől a Nobilis védjegye. Igaz, ezen a téren is változtunk és felszabadultunk ez alól a nyomás alól. Mert amíg sokáig a semmiből akartunk azonnal tökéleteset alkotni, ma már lépésenként érünk el oda – mesélik, és az is kiderül, hogy rengeteg tervük vár megvalósításra.

– Változik a világ és a fogyasztói igények is, mi pedig nemcsak reagálunk ezekre, de sokszor elébe is megyünk az eseményeknek. Ennek is köszönhető, hogy amíg kezdetben több mint százféle terméket gyártottunk, ma már csak harmincat – ezek valóban bennünket tükröznek, és ezekben mi vagyunk a legjobbak. Most az igényekhez igazodva a bio- és a gyermek-élelmiszerek kerültek előtérbe, ez utóbbi téren pedig rengeteg ötletünk van, ahogy a meggyben is sok új lehetőséget látunk – mondják. És ha már gyerekek: a termékek teszteléséből a legkisebb családtagok is kiveszik a részüket: nemcsak, hogy mindent megkóstolnak, de a véleményüket is elmondják, észrevételeiket pedig a szüleik figyelembe veszik.

Fotós: Dodó Ferenc

Mint egy nagy család

Alig van olyan termékük, ami ne kapott volna jelentős nemzetközi szakmai díjat, és mint mondják, ezek ugyan kiváló visszaigazolásai a munkájuknak és sok kaput nyitnak ki előttük, mégsem ezek definiálják őket. – Az, amikor a vásárlóink időt szánnak arra, hogy e-mailben leírják, hogy a termékeink mennyire finomak, óriási motivációt jelent, erőt ad a folytatáshoz, a munkánk során pedig valamennyi dolgozónkra számíthatunk. A Nobilis egy nagy család, ahol mindenki ugyanazért a célért dolgozik: kiváló minőségű, egészséges és szép termékeinkkel örömet szeretnénk szerezni kicsiknek, s nagyoknak itthon és külföldön egyaránt, az pedig, hogy ezt immár három évtizede megtehetjük, hatalmas büszkeség.

