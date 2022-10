Hogy az idei vadászatok mennyire is lettek sikeresek, arról árulkodik majd az a gím és dám trófeamustra, amit a hagyományokhoz híven az idén is megrendez a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége Vásárosnaményban október 29-én. A Hunor Hotel udvarán 10 órakor csendül fel a vadászhimnusz a Vásárosnaményi Férfikar előadásában, majd a vadásznapot megáldja Szalay Kont református esperes. A vendégeket köszönti Szurovcsák András, a szövetség elnöke, a trófeamustrát megnyitja Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára. Ünnepélyes pillanatoknak is szemtanúi lehetnek a résztvevők, ugyanis együttműködési megállapodást köt a partiumi Szatmár megyei vadászok szervezete a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetségével.

Ezt követően kihirdetik az október 27-én és 28-án megrendezett nemzetközi drótszőrű németvizsla tenyészvizsga és tenyészszemle eredményét.

A nap során a kiállított trófeák mellett meg lehet tekinteni Juhász Katalin fotográfus tengeri vadászatot bemutató tárlatát is, valamint lesz még vadételfőzés, „turimuri vásár”. Koncertet ad 16 órakor a Trio Consort, 18 órakor a Folk Fusion, 19 órakor pedig táncház kezdődik.

KM



Borítókép: Archív fotó: M. Magyar László