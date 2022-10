Nemcsak a diákoknak jelentett új kihívást és új feladatokat a szeptemberben megkezdődött tanév, hanem a civil szervezeteknek is. A nyíregyházi székhellyel működő Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány is a régi hagyományokat folytatva, de az új lehetőségeket kihasználva végzi munkáját az alapító okiratban megfogalmazott célokat szem előtt tartva. Az alapítvány ugyanis több évtizede segíti a fiatalok zenei képzését, ugyanakkor fontosnak tartja a diákok körében a népzene és a néptánc népszerűsítését, a magyar nemzeti és népi kultúra kincseinek megismerését, a hagyományok ápolását.

A civil szervezet a különböző pályázati lehetőségeknek köszönhetően klasszikus és népi hangszerekkel is rendelkezik, amiket ingyen használhatnak az érdeklődők. A közelmúltban az alapítvány kuratóriuma egy hegedűvel segített meg két klasszikus zenét tanuló általános iskolás diákot, de használják fiatalok többek között az alapítvány nagybőgőjét, hegedűjét, kobozát is.

A zenei világnap alkalmából az alapítvány a Csoóri Sándor Alap támogatásával koncertezett szervezett a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény diákjai számára. A fiatalok Dragony Gábor (citera, harmónika), Bakos Dániel (hegedű) és Révész Eszter Sára (ének) műsorát hallgathatták meg. A dallamok felcsendülése előtt M. Nagy Andrea kuratóriumi elnök beszélt a tanulóknak a világnap megszületésének körülményeiről és jelentőségéről. Mivel a zenészek olyan népdalokat is játszottak, amiket jól ismernek a diákok, a közös éneklés öröme töltötte be az oktatási intézmény auláját. A rendezvény végén meglepetésként az 5. osztályos gyermekek elénekelték Praetorius: Viva la musica című közismert szerzeményét, amit az énekórájukon tanultak meg. Ezt követően volt lehetőség arra is, hogy a gyermekek közelebbről is megismerkedhessenek a hangszerekkel.

Az elkövetkező hónapokban az alapítvány a #csoorisandoralap támogatásával kurzusokat szervez, amelyeken népzenei és néprajzi előadásokat hallhatnak az érdeklődő kicsik és nagyok a hangszeres bemutatók mellett. Természetesen ezekről az interaktív programokról sem hiányozhat majd a közös zenélés és az együttes éneklés.

KM

Borítókép: A zenei világnapi koncert egyik pillanata | Fotó: alapítvány