Kevés olyan pont van Magyarország területén, ahonnan technikai eszközök nélkül, szabad szemmel, jól láthatóak hazánk két tájegységének tökéletesen elkülönülő határai. Alföldünk két ismert, egymástól kifejezetten különböző területéről van szó, és mindkettő jól látható, ha valaki a mátészalkai Kegyeletei park legmagasabb pontján tartózkodik.

Választóvonal

Ha itt megállunk, és kelet felé tekintünk, egyértelműen láthatóvá válik a Szatmári-síkság. Talpunk alatt és hátunk mögött megyénk legnagyobb tájegysége, a Nyírség kezdődik. A Kegyeleti park ugyanis városunk és a Nyírség keleti peremén, egy dombon található, a régi református temető helyén alakították ki. Ez a keleti rész más néven Szamos-síkság, amely valóban elnevezésének teljesen megfelel, hiszen legmagasabb pontja nem éri el a 15 métert. Ha az említett helyről közvetlenül lenézünk – szinte lábunk alá –, a város régi, hosszú utcáját láthatjuk. A Zöldfa utca az, amely szinte teljes hosszában „tűpontosan” határa az említett két megyei tájegységünknek.

Ezen a szép magaslaton jó volna építeni egy környezetéhez illő, teraszos kilátót, rögzített távcsövekkel. Innen szabad szemmel is, de főleg távcsövekkel szinte új világ tárulna elénk. Szemrevételezhetnénk a Kárpátok keleti, felénk eső oldalát is. A magaslatról ezek a bércek tiszta időben szabad szemmel is láthatók.

A geográfiai objektumnak a fontossága növekedne, és megoldódna itt a földrajz egyik gondja, a táj­egységek határainak pontos megállapítása. A kilátó megépülése után megyei, akár országos szinten is, tudományosan lehetne tanulmányozni ezt a természet által számunkra felkínált csodát. A földrajztanárok egy órát eltölthetnének ezen a helyen, és tanítványaik egész életükben nem felejtenék el az itt látottak emlékét.

Nekem dr. Csomár Zoltán kimagasló, szinte polihisztori tudással rendelkező gimnáziumi tanár mutatott rá ennek a helynek a fontosságára, miután elsétált velem a régi temető dombjára. Szemléletes magyarázatát és az akkor elém táruló látványt azóta sem felejtettem el. Ez az esemény tanár úr Mátészalka című könyvének megjelenése előtt történt néhány évvel.

Hamar megtérülne

A teraszos, távcsövekkel ellátott kilátó nagyban növelné városunk, de mondhatjuk azt, hogy megyénk értékét földrajzi-tudományos és idegenforgalmi téren egyaránt.

Mátészalka lelkes lokálpatriótája, a város történetét magas szinten ismerő Pénzes Ottó tanár úr, a Mátészalkai Képes Géza Általános Iskola igazgatója is felvetette a kilátó megépítésének tervét. Igaz mesék Mátészalkáról című könyvében írja: „…A város legmagasabb pontjára egy ökumenikus kápolnaként is működő kilátót álmodtam…” Legyen az álomból valóság. A kilátó szakszerű megépítése legyen érdeke Mátészalkának és megyénknek is. A ráfordított összeg a fent leírtak alapján, szellemi téren hamar megtérülne.

Dr. Erdélyi Iván, Mátészalka