Minden bizonnyal maga Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes sem gondolta, hogy milyen jelentős egyháztörténeti folyamatot indít el azzal, hogy a követeléseit is tartalmazó 95 tézisét kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára. Mindez 1517. október 31-én történt, s az utókor ezt a dátumot a reformáció napjának nevezte el. Ezt követően ugyanis Luther eltávolodott a katolikus egyház római vezetésétől, nem sokkal később pedig Kálvin János is elindította Svájcban független vallási mozgalmát. A reformáció napja alkalmából dr. Gaál Sándor református lelkipásztor portálunkkal is megosztotta gondolatait.