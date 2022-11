Ebben a programban öt ország vesz részt: Lengyelország, Görögország, Szlovénia, Törökország és Magyarország, hazánkból többek közt a nyíregyházi Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény is, akik a mobilitási programjuk október közepén valósították meg. A részletekről az iskola nyolcadikos diákjai, Kaplonyi Liliána és Nagyváti Sára számolt be lapunknak.

Színes programok

- A mobilitási hét első napján iskolánkban fogadtuk a vendégeinket, majd bemutattuk országunkat. Már az első napon nagyon színes programokon vettünk részt közösen, többek között hagyományőrző bemutatók, játékos vetélkedők színesítették a napunkat. A legszórakoztatóbb pillanatokat az okozta, amikor magyar kifejezésekre tanítottuk a külföldieket. Délután ellátogattunk a belvárosba, ahol minden fontosabb nevezetességet megmutattunk a zelkes diákok idegenvezetésével. A napot bowlingozással zártuk. Kedden vendégeink megismerhették iskolánk kéttannyelvű oktatási rendszerét és meglátogathatták angol nyelvű óráinkat. Folytatásként megnéztük a Kállay Gyűjteményt és a Szindbád Színháztörténeti Múzeum rendezvényterét, az estét Sóstón töltöttük: pizzázás után megtekintettük és meghallgattuk a nagy turisztikai vonzerővel rendelkező zenélő szökőkutat.

Szerdán a Zemplénbe kirándultunk: Tokaj, majd a szerencsi Interaktív Csokoládé Műhely után Boldogkőváraljára érkeztünk, ahol egy lovagi tornán is részt vehettünk. Csütörtökön a Nyíregyházi Állatparkot látogattuk meg, ahol tanúi lehettünk a 6 hetes elefántbébi névadójának. Később a Sóstói Múzeumfalu értékeivel ismerkedtünk meg. Este iskolánkban tartottuk meg a jó hangulatú záróünnepséget, ahol ízletes magyar fogásokkal és közös tánccal zártuk le a hetet. Pénteken sajnos el kellett búcsúznunk az újonnan szerzett barátainktól, de elmondhatjuk, hogy életre szóló élményeket és barátságokat kötöttünk. Ezzel a programmal nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy cserediák programokban a jövőben is érdemes részt vennünk. Ez volt a harmadik mobilitás az öt közül, ami 2020 és 2023 között zajlik: márciusban vár minket Szlovénia, májusban pedig Törökországban zárul a teljes projekt – avatták be lapunkat a részletekbe a zelkes diákok, Kaplonyi Liliána és Nagyváti Sára.