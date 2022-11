A köztudatban nem nagyon ismert Gajdos János neve, Geszteréd lakói azonban büszkék a községben született naiv festőre. Emlékét ápolják, s tiszteletük jeléül a művelődési házat is róla nevezték el 2019-ben, illetve emléktáblát is avattak hálájuk jeleként. Gajdos János is mindig szeretettel beszélt a szülőfalujáról, s bármerre is járt, sohasem feledkezett meg a nyírségi kis településről.

Autodidakta módon képezte magát, s naiv festőként 1936-ban kiállította műveit a Nemzeti Szalonban. Azt követően rendszeresen voltak tárlatai, 1938-ban Hollandiában is bemutatta műveit. 1949-ben felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára, azonban néhány hónappal később tüdőgümőkórban elhunyt. Budapesten temették el, de a végakarata az volt, hogy a szülőföldben aludhassa örök álmát.

Végakaratát tiszteletben tartva a leszármazottai és a Geszterédi Aranyszablya Társaság tagjai megszervezték Gajdos János és felesége, Kókán Erzsébet újratemetését.

A geszterédi köztemetőben november 19-én 13 órakor kezdődik az újratemetés. A szertartást Felföldi László pécsi megyéspüspök pontifikálja, a művész munkásságáról dr. Vitéz Ferenc költő, író, művészettörténész emlékezik meg. A hamvak elhelyezése után felszentelik a síremléket, amelyet a Geszterédi Aranyszablya Társaság állíttatott az alkotó születésének 110. évfordulójára.