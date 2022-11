Emelőkosár segítségével tudja feldíszíteni a NYÍRVV munkatársa Nyíregyháza 13 méter magas fenyőjét. Az égőket kedd délután kezdték felrakni a karácsonyfára. Múlt hét pénteken hivatalosan is megkezdődtek az adventi forgatag munkálatai, ekkor szállították ide, a Kossuth térre a város karácsonyfáját.

39 faház

A belvárosban már felállították a 39 faházat is, itt várják majd az árusok a vásárlókat. A hagyományok szerint lesz kézműves vásár, ételek, italok, valamint az Aranykapu Művészeti Egyesület tagjai, illetve a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum árusai, a Made in Nyíregyháza termék népszerűsítői is részt vesznek majd a forgatagban. Ez a szolgáltató évek óta része a nyíregyházi forgatagnak, hamarosan pedig idén is kereshetik majd itt az ünnepi finomságokat.

„2002 óta veszünk részt a nyíregyházi karácsonyi forgatagban, árusítunk mindent, ami szem-szájnak ingere, az étel- és italkínálat is elég széles körű. Jövő héten pénteken fogjuk kezdeni az árusítást” – mondta Király Róbert, a Királyi Vendéglátás tulajdonosa.

Programok és árusok

Idén az első gyertyagyújtás november 27-én, vagyis jövő héten vasárnap lesz, ezt követően szinte mindennap programokkal várják az érdeklődőket a Kossuth téri színpadnál 16 óra 30 perctől, egészen december 18-ig. A Mikulás is visszatér Nyíregyházára, december 4-e és 11-e között 13 órától 19 óráig fogadja majd a gyerekeket a Mikulás-házban. Az adventi forgatagban idén 50 árus várja a vásárlókat.

„Ez az árusszám a messzemenőkig a legmagasabb az elmúlt években. Volt egy egyeztetés az önkormányzattal, az önkormányzat pedig nyitott volt arra, hogy ha az árusok valóban úgy gondolják, hogy lesz lehetőségük pénzt keresni, akkor teremtsük elő a lehetőséget a számukra” – nyilatkozta Kovalecz Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. piac és vásártér üzemeltetési ágazatvezetője.

Azok a bérlők, akik a NYÍRVV faházait veszik igénybe, azoknak a társaság szerelte össze a kis építményeket, viszont azok a vendéglátósok, akik teljes konyhával érkeznek a Kossuth térre, ők maguknak alakították ki, saját eszközökkel a létesítményeket. Tekintettel a rezsiárak emelkedésére, a bérleti díjakon nem változtatott a társaság idén – tette hozzá Kovalecz Róbert.

Forrás: nyiregyhaza.hu