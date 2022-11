– Ez a nap fontos és szomorú is egyben. Évekig egy csapatban dolgoztunk a közös célokért, a csapat azonban két éve elvesztette a kapitányát. Ez nagyon megrázott mindenkit, nem csupán a családot és a munkatársakat, hanem a betegeket is – mondta dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) alap- és szakellátásért felelős főigazgató-helyettese szerdán, a Jósa András Oktatókórház Onkológiai Osztályának dísztermében. A rendezvényen az intézmény néhai főigazgatójára, dr. Adorján Gusztávra emlékeztek az egykori munkatársak, barátok. Felelevenítették az emlékeket a kiváló orvosról, vezetőről, politikusról.

Szenvedélye volt a kórház

Dr. Szondi Zita felidézte, a néhai főigazgató halálának napján éppen a mátészalkai kórházban tárgyaltak az intézmény szülészet- és nőgyógyászati osztályának jövőjéről.

– Azt gondolom, sorsszerű, hogy pont ezen a napon erősítettük meg azt a szakterületet, ami dr. Adorján Gusztáv szívügye volt. Elmondhatom, hogy az osztály működik, és büszke lenne arra munkára és fejlődésre, ami nem sokkal később elindult. Rendkívül aktív életet élt, a megyei kórházak integrációja után, 2015-ben lett az intézmény igazgatója, s kialakult az a modell, ami a jelenlegi vezetés törekvéseit is tükrözi. Az OKFŐ-nél jelenleg is azon dolgozunk, hogy az ország valamennyi megyéjében ilyen hatékonysággal működjenek az egészségügyi intézmények, mint a megyében – hangsúlyozta az főigazgató-helyettes, akitől azt is megtudtuk, dr. Adorján Gusztáv vezetése alatt nagy értékű fejlesztések valósultak meg a megyei kórházakban, s valamennyi szakma megmutathatta, mire képes a betegek ellátása érdekében.

– Ma nem csupán dékánként, hanem egykori évfolyamtársként és barátként vagyok itt jelen. A kapcsolatunk a ’70-es évek elején kezdődött, együtt fociztunk, és évtizedekkel később nagy érdeklődéssel követtük egymás szakmai munkáját – ezt már dr. Mátyus László, a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Karának dékánja mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: dr. Adorján Gusztáv mindig igényesen végezte a munkáját, bővítette a tudását.

Sikeres és nagyszerű ember

– A dékáni kinevezésem után nagyon örültem annak, hogy vele mint kórházigazgatóval lehet szakmai kapcsolatom, s ezt a munkát nagyon megkönnyítette a több évtizedes barátságunk, és ez a kapcsolat semmivel sem pótolható – tette hozzá, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy emlékezni egy barátra nagyon jó dolog, ám ez akkor lesz igazán méltó, ha a néhai főigazgatóval közösen elkezdett projekteket és gondolatokat továbbvisszük.

A megemlékezésen jelen volt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is, aki szerint dr. Adorján Gusztáv az élet számos területén kiérdemelte sikeres és nagyszerű jelzőt.