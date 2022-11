Az idén is remek mikulás-programra várnak mindenkit a Jósavárosban: december 2-án 16 óra után kezdődnek a műsorok Jósaváros karácsonyfájánál. A programok mellett a Nyír1Bikers motoros mikulásai is ellátogatnak a helyszínre, és műsorral készül a Naninski és Figaro együttes is.

Ajándékokat kapnak

Az ünnepi pompába és fénybe öltöztetett mikulásjárat 17 és 18.30 között indul, melyen a kicsik és nagyok együtt utazhatnak a mikulással. Ezzel még nem ér véget az izgalmas este, ugyanis Jósaváros önkormányzati képviselőjének felajánlása révén tíz hátrányos helyzetű gyermeknek szállít ajándékcsomagot a mikulás, méghozzá mikulásjáraton. A gyermekek kiválasztásában a helyi védőnők lesznek a szervezők segítségére – tették közzé az Együtt a Családért Kulturális Egyesület közösségi oldalán.

KM