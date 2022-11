November 10-én tehát immár tizenhatodik alkalommal nyílt lehetőségünk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága együtt örülhessen azzal a három arra érdemessel, és a két különdíjassal, akik 10 jelöltből végül a meggye kiemelkedő kiválóságainak bizonyultak.

Már a vendégek beléptetése is felemelő volt a péntek esti díjkiosztó gálán, hiszen a megyeháza lépcsőjének tetején a Marianet Duo, Sárossy Mariann és Füzesséry Tibor kellemes muzsikája fogadta az érkezőket, hogy aztán pár perccel később a fanfár a gálaműsor kezdetére figyelmeztessen. Eddig 45 megyei alkotó vehette át a díjat az ünnepélyes esemény elmúlt 16 éve alatt, most is mindenki izgatottan várta – élen a gála idei fővédnökével, a megyei közgyűlés elnökével, Seszták Oszkárral, valamint a megye és a város vezetőivel –, kik lesznek a méltó követők.

Előtte persze hálával és kisfilmekkel emlékeztek az ötletgazda Demján Sándorra és a VOSZ megyei szervezet veszteségére, az elnökség tagjára és a PRIMOM alapítvány kuratóriumi tagjára, az Energocoop Kft. tulajdonos ügyvezetőjére, Ráskó Ferencre.

– Az elismerések legfőbb célja mindmáig az, hogy őrizzük meg a magyar értelmiség eredményeit, végezzük a továbbiakban is a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport erősítését, és ismerjük el egy olyan cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében – kezdte köszöntőjét a VOSZ megyei szervezetének elnöke, nemrég a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntette Czomba Csaba. – E díj legfőbb értéke, ha pártatlan, ez emeli még magasabbra. A Megyei Prima Díjnak köszönhetően mi is értéket teremtünk, hiszen a lokálpatrióta vállalkozók a díjon keresztül támogatják, ismerik el a környezetünkben élő, kiemelkedő személyiségeket. Örvendetes, egyben elgondolkodtató, mennyi tehetséges, kiváló ember alkot, teremt, és mutatja meg magát a hazának e tehetségekben, szellemi óriásokban mindig is bővelkedő vidékén – kezdte sorolni kifogyhatatlanul példaképeink neveit. – Az emberi értékeket, kiemelkedő teljesítményeket újra és újra fel kell fedeznünk, felmutatva a mai társdalomnak, az utánunk következő nemzedéknek. A megyei vállalkozók az egész megye társadalmát felsorakoztatták e nemes ügy mellé. Ha egy közösség megbecsüli szorgalmas tagjait, alkotó tehetségeit, akkor jó úton jár – nyitotta meg az eseményt.

– Vártuk ezt az alkalmat, izgatottan, és szívünk melegével vártuk ide önöket, biztos vagyok benne, hogy ismét olyan feledhetetlen estének lehetünk szemtanúi, mint amilyen az elmúlt 15 évben is volt. Ez a szimbolikus elismerés azt jelzi, hogy az érték ugyanolyan mércével mérettetik meg az élet más területein is, mint vállalkozásban, ezzel törlesztenek vállalkozóink a szellem nagysága előtt – köszöntötte az est vendégeit Seszták Oszkár.

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő személyes találkozását idézte fel Demján Sándorral, példaképül állítva a sikeres, értékteremtő üzletembert. – Nem csak sikeres emberek kellenek, hanem értékesek, ők értéket teremtenek a megyében, a megyeszékhelyen, és ezekre felnézünk – hangsúlyozta, külön megemlítve azt a négy jelöltet, akik az egyetemről jöttek.

A vállalkozói-, kulturális-, művészeti-, tudományos-, oktatási- és a sportélet meghatározó eseményén az év vállalkozót is megnevezték. A művészeti produkciókkal színesített programban ezek után végre eljött a pillanat, amikor kisfilmeken keresztül bemutatták az idei év Príma-jelöltjeit, azok mindennapjait, hogyan dolgoznak, milyen a munkájuk. Mielőtt az eredményt kihirdették volna, a jelöltek megkapták a köszönet jelképeit: a jelöltségüket tanúsító oklevelet, a Hungarikum Bizottság által kiemelt nemzeti értékké nyilvánított ZEMA porcelánmanufaktúra 21 karátos arannyal bevont, kézzel festett vázáját, és a róluk készült kisfilmet. Már csak percek választottak el attól, hogy a végső döntésre fény derüljön:

Prima Díjat vehetett át Magyar Színház-, Film- és Táncművészet kategóriában Horváth Margit színművész, aki könnyeivel küzdve, elérzékenyülve köszönte meg – internetkapcsolat segítségével, mivel személyesen nem lehetett jelen –, hogy gondoltak rá, nem felejtették el. Helyette Kirják Róbert színházigazgató vette át a díjat.

Magyar Oktatás és köznevelés kategóriában Boronkay Ferencné botanikust szólították másodikként, aki eddigi 60 éves munkássága, és az élete megkoronázásának nevezte az elismerést.

A Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában a mátészalkai Szatmár Néptáncegyüttest emelték ki harmadikként. Tóth Béla együttesvezető a mikrofonnál köszönetképpen megígérte, hogy az Isten adta, angyal ihlette, ember álmodta utolsó örökségünket, a néptáncot továbbra is még jobban még nagyobb alázattal művelik.

Különdíjat kapott Magyar ismeretterjesztés és Média kategóriában Marik Sándor újságíró, nyugalmazott főszerkesztő-helyettes, Magyar Sport kategóriában pedig Pokrovenszki József atlétika edző.

A megyei kormányhivatal különdíját Zombor Szabolcs vállalkozó, a megyei önkormányzatét dr. Antal Balázs főiskolai adjunktus, irodalmár, Nyíregyháza különdíját dr. Minya Károly nyelvész, A Nyíregyházi Egyetemét Balogh Géza festő- és szobrászművész, a megyei értéktár bizottság különdíját pedig Ferenczyné dr. Ács Ildikó érdemelte ki.





Az év vállalkozója díjakat kapták: Az év építész és tervező vállalkozása az A Stúdió 90 Kft., ügyvezetője: Tenkely Szabolcs Viktor Az év gépgyártó vállalkozása Complex Trade Gépgyártó és Szerelő Kft., ügyvezetője: Nagy András Az év gépjármű kereskedő vállalkozása a Csősz Kft., Ügyvezetője: Csősz Ferenc Az év villamosipari vállalkozása a TETA-VILL, ügyvezetője: Újhelyi Józsefné Az év kereskedelmi vállalkozása a Kiss B. Ker. Kft., ügyvezetője: Kiss Zoltán A kiemelkedő társadalmi szerepvállasáért díjat az Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület nevében az idén Angyalosy Zsolt Dávid vehette át Decemberben, a magyar vállalkozók napján a fővárosban veheti át a díjat Orha József, az Orha Művek ZRT. és az Orha Építő Kft. tulajdonos ügyvezetője

