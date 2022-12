A Kossuth rádió Országjáró című magazinjának műsorvezetői minden hétvégén máshol szúrják le a vándorbotjukat, hogy bemutassák az adott térség természeti és épített értékeit, történelmét, s hogy mikrofonvégre kapjanak érdekes, különleges embereket.

Ivancsó Sándor a csengeri Makovecz-templomot mutatta be, Gárdos Marianna s kislánya a zarándoklatokról mesélt Czifra Szilviának



Mint ahogy arról beszámoltunk, november végén Csenger, Porcsalma és Nagygéc értékeit gyűjtötték csokorba, de a stáb ezt megelőzően is többször megfordult megyénkben: korábban jártak Fehérgyarmaton és környékén, Vásárosnamény térségében, Nyíregyházán, Kisvárdán, Mándokon, Tuzséron, de Újfehértó és Geszteréd kincseit is eljuttatták a műsort követőkhöz.

A felelős szerkesztők, Czifra Szilvia és Domokos István lapunknak azt mondták, szívesen jönnek az ország ezen térségébe, és nemcsak azért, mert itt mindig szívesen fogadják őket, de azért is, mert nagyszerű találkozásokban van részük.

Hatalmas tabló

– Amikor Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében készítjük a műsort, mindig nehéz az elindulás, hiszen ez a térség messze van Budapesttől, viszont mindig nagyon örömteli a megérkezés, mert a legapróbb falvakban is nagy szeretettel fogadnak bennünket – mondta Czifra Szilvia, aki szerint az Országjáró egyik legnagyobb erénye, hogy nem több száz kilométerről készül.

– Hétről hétre felkerekedünk, és elutazunk az ország legtávolabbi pontjaira is, így a műsorban szereplők a saját közegükben mutathatják meg magukat. Amikor készülünk egy-egy adásra, nagyon sok információt megtudunk az adott településekről, de minden adás rejteget kincseket. Sokszor olyanokat is, amelyek nincsenek benne a köztudatban, sőt, nemegyszer olyanokat is, amelyekről talán csak a helyiek tudnak. Az Országjáró ebből a szempontból egy hatalmas tabló, ami összegyűjti a természeti kincseket, az épített örökség remekeit, de azokat az embereket, közösségeket is, akik vagy amelyek különleges tudás birtokában vannak.

– Szinte minden hétvége tartogat egy-egy nagy találkozást és fontos pillanatot: ilyen az, amikor egy idős hölgy a könnyeivel küszködve mesél a hímzéseiről, amiről korábban azt gondolta, hogy senkit sem érdekel, és amit az édesanyjától tanult, vagy az, amikor egy jókor feltett kérdés után a vendégünk megnyílik, majd megköszöni, hogy elmesélhetett egy olyan történetet, amit még senkinek sem mondott el.

– Szabolcs megyében rengeteg az érték, azon a vidéken mindig jó szívvel fogadnak bennünket. Időnként zavarba ejtő az a gondoskodás, amivel felénk fordulnak, de mert tudjuk, hogy ez a figyelem őszinte, szeretettel fogadjuk – mondta Czifra Szilvia.

Kiváló vendégmarasztaló

– Az Országjáró kincsesládájába nagyon sok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéket tettünk már bele – fogalmazott Domokos István, aki örömmel tapasztalja, hogy a kistelepüléseken élők büszkék a gyökereikre, és hogy nemcsak őrzik a hagyományaikat, de meg is élik azokat.

– Számunkra is nagy élményt jelent, hogy szemtől szemben megtapasztalhatjuk, milyen sokat jelent, ha valaki mesélhet a múltjáról, a hobbijáról vagy arról a közösségről, amelynek hasznos tagja. Sok-sok érzelemmel teli pillanatnak lehetünk tanúi, és jó érzés megtapasztalni, mennyi értékes ember él ezeken a településeken. Kultúráját és hagyományait tekintve Szabolcs az egyik leggazdagabb megyéje az országnak, mi ezt szívesen mutatjuk meg a hallgatóknak. Nem mindig nyílnak meg könnyen az emberek, de amint látják bennünk a jó szándékot, szívesen beszélgetnek, a híres szilva- és almapálinka pedig kiváló vendégmarasztaló – mondta nevetve Domokos István, és hozzátette: előfordul, hogy egy-egy különleges természeti vagy épített érték annyira beépül a helyiek mindennapjaiba, hogy az ott élőknek fel sem tűnik, de ahol élnek olyan lokálpatrióták, akik felvállalják ezek felkutatását, a műsornak köszönhetően az egész ország megismerheti ezeket.

– Ebben a munkában nagy segítséget jelentenek az értéktárbizottságok, amelyek az ország keleti részében elhivatottan teszik a dolgukat – mondta a szerkesztő, aki szerint a vidéki emberek szíve és lelke tartja életben az Országjárót. A műsor a Petőfi 200 jegyében jövőre minden hónapban egy hétvégén azokat a helyszíneket keresi fel, amelyeken Petőfi Sándor megfordult, így jönnek majd megyénkbe is, és az is biztos, hogy februárban Szamosszegről, Nábrádról és Panyoláról jelentkeznek – utóbbi helyszínen az alakoskodás hagyományait elevenítik majd fel kicsik és nagyok, az eseményt pedig az Országjárónak köszönhetően a hallgatók is nyomon követhetik. SZA



Borítókép: A Szatmár Táncegyüttes a helyi viseleteket is megmutatta Domokos Istvánnak | Fotók: Országjáró