– A fiamék most nem lesznek itthon, az ünnepeket Erdélyben töltik. Magamnak csinálok majd egy kis töltött káposztát még, amihez már korábban megvettem mindent. Érzem, látom, hogy mindennek emelkedik az ára, de hát mit csináljak... Nem tudok mást, mint elfogadom, és igyekszem azon spórolni, amin csak lehet – fogalmazott Muszbek Istvánné.

Egy 15 perces türelmes várakozás után tudtunk csak közelebb férkőzni a pult mögött serényen dolgozó boltvezetőhöz. Mészáros Tibor akkor sem tudott csakis velünk foglalkozni, amit természetesen nem is vártunk el tőle, hiszen folyamatosan érkeztek a vásárlók.

Drágább a hal

– Jönnek-jönnek, de nincsenek annyian, mint tavaly... – kérdeztük őt a forgalomról. Hozzátette, természetesen emeltek az előző évi áraikon, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen az égbe szökő energiaárak miatt ők is drágábban tudták beszerezni a halakat a különböző halgazdaságoktól.

– Bár azt hozzáteszem, a legnagyobb roham a szenteste előtti napon várható, ahogy jócskán vannak „utolsó perces” vásárlók is. Az idén is a tisztított halak, a ponty, az afrikai és a magyar harcsa a legkeresettebbek – mondta a Hajdu-féle Halbolt vezetője, aki elárulta, ők a Szabolcsi Halászati Kft.-től és egy hortobágyi halgazdaságtól szerezték be az idén a halakat.

– Hiányt nem tapasztaltunk semelyik fajtából sem. Hal van, a vevő viszont kevesebb – tette hozzá Mészáros Tibor.

Harcsa lesz terítéken

A nyírpazonyi Pogácsásné Krausz Magdolna rutinos háziasszony, a konyhában sem lehet őt zavarba hozni. Egy ismerősétől nyáron kapott egy méretes harcsát, amit azon melegében, szakszerűen fel is porciózott, majd vákuumozva eltett a mélyhűtőbe.

A harcsa körül karácsonykor minden bizonnyal „felforrósodik” majd a hangulat. Mint azt megtudtuk, egy részét paprikás lisztben fogják kirántani, készül majd belőle tejfölös-paprikás, ahogy halászlé is.

És lesz, aki mindezt megeszi? – tettük fel a kérdést Pogácsásné Krausz Magdolnának.

– Természetesen. Az ünnepek alatt anyósomék és a nővéremék jönnek hozzánk, ahogy a barátaink is be fognak köszönni. Tőlünk garantáltan senki sem távozik majd éhes gyomorral... – tette hozzá.

TG