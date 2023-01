1963. január 17., csütörtök

585 esküvői felvétel

10791 felvételt készített az elmúlt évben a Nyíregyházi Fényképész KTSz központi műterme. Az esküvői felvételek száma 585, a gyermekfelvételeké 1010, az igazolványképeké pedig 2400 volt. 4200 amatőrfilmet és diapozitívet dolgozott ki tavaly a műterem.

1973. január 17., szerda

Miért zárták be a Búza téri TÜZÉP-telepet?

Nagyon sokan fájlalják, hogy a Búza téri kis TÜZÉP-telepet bezárták, ahonnan néhány kilós tételben is lehetett tüzelőt vásárolni, s a közeli lakosok számára a hazaszállítás sem jelentett problémát. A legközelebbi telep a Lenin téren vagy a Kiss Ernő utcán van, mindkettő távol a Búza téri résztől, ahová 50 kilogramm tüzelő hazaszállítási költsége majdnem eléri a tüzelő árát.

A Búza téri telep megszüntetése tehát azokat érinti, akik kis jövedelemmel rendelkeznek, akik egész évi tüzelőjüket nem tudják egyszerre megvásárolni, csak részletekben. A telep helye most is megvan, miért nem működhet továbbra is? - kérdezi nyíregyházi olvasónk.

29 arany Doxa órát osztottak ki Nyírbogdányban

A Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalatnál január 13-án 29 dolgozó kapott egy-egy arany Doxa órát a 25 éves, vagy annál több éven keresztüli hűséges, szorgalmas munkájuk elismeréséül. Ezekkel a dolgozókkal kezdte meg a vállalat a felszabadulás után a termelést, ők tették a legtöbbet az üzem fejlődéséért.

A közös munkával létrehozott vállalati nyereségből vásárolt és odaajándékozott órák jelképezik az elmúlt idő nagyságát és eredményét, jelezze tovább a hűséges, kitartó munka tiszteletét és megbecsülését.

2003. január 17., péntek