Katona Petra A Dal 2021-nek köszönhetően vált országszerte ismertté. A Visz­lát múlt című dala annak köszönhető, hogy három hónapig egy óceánjáró hajón énekelt, ahol Kovács Danival esténként akusztikus duó formációban léptek fel. Hazaérve Koszorú Attilával dolgozták ki a szám hangszerelését, hangzásvilágát, majd Gerendás Dani produceri ötleteivel nyerte el végső formáját a dal.

Amerikai látogatás

– Egy éve ismét lehetőséget kaptunk zenésztársammal, Kovács Danival, hogy egy óceánjárón zenéljünk. Három hónapot a Karib-térségben tartózkodtunk, majd áprilisban átszelve az Atlanti-óceánt, még egy hónapot a Földközi-tengeren töltöttünk. Jó döntés volt újra belevágni egy ilyen kalandba: ismét új élményekkel, barátokkal gazdagodtunk, rengeteget fejlődhettünk zeneileg.



Pontosan egy éve derült ki, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség Nagylemez Programjának nyertesei között található Petra a saját projektjével.

– A pályázatnak köszönhetően Gerendás Dani producerrel dolgozhattunk együtt egy albumnyi dalon. Tizenegy új dal született, amiket a hamarosan megjelenő első nagylemezemen lehet meghallgatni. Mivel az elmúlt év első hónapjait távol töltöttük, úgy készültünk az utazásra technikailag, hogy a hajón is tudjunk a dalokon ötletelni, demófelvételeket készíteni, így a lemez nagy része kint íródott – a távolság ellenére abszolút produktív volt az esztendő első fele is. Mivel Gerendás Dani időközben Los Angelesbe költözött, a produceri munkálatokat a leghatékonyabban úgy tudtuk kivitelezni, hogy a nyár végén meglátogattuk őt Amerikában. A munka mellett természetesen igyekeztünk felfedezni a várost is, így az a két hét is nagyon meghatározó élményt jelentett.

Az alkotás éve volt a tavalyi

– Mivel ez idáig csak három dalom jelent meg, egyelőre nem az motivált, hogy minél több koncertem legyen. Ebben az esetben a műsorom legnagyobb részét feldolgozásokkal kellett volna kitöltenem. Amióta elkezdtem saját dalokat írni, az volt a célom, hogy mihamarabb egy teljes koncertnyi saját műsorom legyen, amivel már tényleg kifejezhetem a zenei világomat – jegyezte meg Katona Petra. – Az elmúlt évet tudatosan az alkotói folyamatokra, háttérmunkálatokra szántam. Nagyon bízom benne, hogy ennek az idén meglesz a gyümölcse! Ennek ellenére szerencsére tavaly is voltak nagyon jó színpadi élményeim, például a zenekarommal felléphettünk Kapolcson a Művészetek Völgyében, illetve Danival vendégeskedtünk a Nyár 22-ben Révfülöpön. Már akkor is igyekeztünk minél többet eljátszani az új szerzemények közül.

Hangulatközpontú zenei világ

– A Dal 2021-ben mutatkoztam be szólóénekesként az első saját dalommal. Azt már akkor is tudtam, hogy ahhoz, hogy itthon ezzel a stílussal érvényesülni tudjak, meg kell találnom azt a réteget, amely igazán magáénak érzi ezt a hangulatközpontú zenei világot. Úgy gondolom, hogy ehhez nagy lépés lehet az első nagylemezem, mely már sokkal árnyaltabb képet fest a zeneiségemről.



Fotók: Katona Petra archívuma

Negyven dal a show-ban



Tavasszal ismét a legújabb magyar dalokkal és rendhagyó zenei koncepcióval jelentkezik a Duna show-műsora. A Dal 2023 fellépőire izgalmas kihívás vár, hiszen a kiválasztott 40 dal élőben hangzik el, és míg az elődöntőben akusztikus hangszerelésben mérettetnek meg, a döntőben már szimfonikus feldolgozásban, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. A győztes dal előadója – „Az Év Dala 2023” cím, illetve a Petőfi Zenei Díj „Év Dala 2023” elismerés mellett – tízmillió forintot nyer zenei produkciója fejlesztésére.

Pályázni legfeljebb háromperces magyar nyelvű dallal lehet, amely még nem vagy legkorábban 2022. augusztus 20. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangzott el nyilvános előadás keretében.