A legjobb bulislágerek fordulójával folytatódott a Duna Televízió népszerű showműsora, amelynek abszolút győztese az Aranyeső című dal lett, Bangó Margit előadásában. A vásárosnaményi születésű Kossuth-díjas előadóművész tiszteletére négy éve egy Bangó-szobát adott át a beregi város önkormányzata. Az ingatlanban a Helyi Értékek háza mellett a rákot legyőző énekes relikviái kaptak helyet.



Filep Sándornak, Vásárosnamény polgármesterének fejéből pattant ki az ötlet, hogy a város szülöttének és díszpolgárának a kötődését állandó kiállításon lássa bárki. Az épületben korábban az énekesnő testvére lakott.

– Bangó Margit sok televíziós fellépésénél, nyilatkozatában megemlíti, hogy hova valósi, honnan indult a pályája, és ez jó érzés tölt el bennünket. Nekünk kötelességünk, hogy viszonozzuk a kedvességét – említette érdeklődésünkre Filep Sándor.

– Személyes relikviák, fotók, tárgyak kaptak helyet a szobában a helyi értékek szomszédságában. A látogatók digitális eszközök segítségével tájékozódhatnak a település kincseiről – fűzte hozzá Varga János múzeumigazgató.

Visszatérve a tévés show-ra: a Csináljuk a fesztivált! ötödik elődöntője a holtversenyek fordulója volt, a dobogó második fokára három dal is felkerült. Hatodikként jutott tovább a Csókos asszony című operettből slágerré vált, Gyere te nímand, amelyet Szandi és az Ocho Macho frontembere, Kirchknopf Gergő adtak elő. Ötödikként került be a középdöntőbe Zalatnay Sarolta slágere, a Tölcsért csinálok a kezemből, Kovácsovics Fruzsina produkciójaként. Ugyanolyan értékelést kapott a Micsoda buli!, a Különös szilveszter és a Húzzad csak kivilágos virradatig című sláger, így folytathatja a show-t Vastag Csaba, Muri Enikő és Nika, valamint Kocsis Dénes és Sári Évi is. A legjobb sláger a közönség és a zsűri egybehangzó véleménye szerint az Aranyeső című dal lett, amelyet Bangó Margit adott elő a Swing á la Django együttessel.

Fotók: Kovács Anikó