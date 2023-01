Négy és fél milliárd forinttal támogatja a kis hentesüzleteket a kormány – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető hozzátette, legyen szó akár a növekvő energiaköltségekről vagy az infláció hatásairól, tisztában vannak a kiskereskedelmet sújtó nehézségekkel, a minisztérium ezért folyamatosan vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyekkel segítséget nyújthatnak az ágazat szereplőinek. Varga Benjáminné Edina a férjével közösen Kéken működtet húsboltot. Mint azt lapunknak elmondta, örül a támogatási lehetőségnek, mert a multik mellett nekik, kisvállalkozóknak nagyon nehéz életben maradniuk.

– Szerencsére olyan drasztikusan nem emelkedtek meg a fűtési költségeink és az áramszámlánk, mert az üzletünket napelemes rendszeren keresztül

fűtjük, és az áramot is azon keresztül kapjuk – emelte ki.

Hozzátette, a tőkehústól a füstölt termékeken át egészen a tepertőig mindent árulnak, ami „malacság”.

A tervek szerint több mint ezer hentesüzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió forint támogatásban.

A nyíregyházi Búza téri piacon működő Jávor Húsbolt vezetője, Jávor János természetesen pozitívan fogadta a támogatási lehetőséget, de mint azt lapunknak elmondta, igazán akkor örül majd neki, ha nyer a pályázaton.

– Beszéltem már több pályázatíróval is, de még nem ismertek a részletek, nem lehet tudni, hogy az esetleges támogatási összeget pontosan mire és hogyan lehet felhasználni. Az biztos, hogy volna helye a támogatásnak, ugyanis a villanyszámlám a tavaly szeptemberihez képest két és félszeresére emelkedett. Itt a piacon az összes üzlet a Nyírtávhőtől kapja a gázt, és nemrég leült egyeztetni velünk a piacvezetés. A megbeszélésen arról tájékoztattak bennünket, hogy a gázt az eddigiekhez képest tizenhatszoros áron akarja adni a jövőben a szolgáltató – vázolta fel a nem éppen idilli helyzetet lapunknak Jávor János.

A húsbolt vezetőjétől megtudtuk, a sertéshúst Hajdú vármegyéből, míg a csirkehúst Nyírmadáról és Kálmánházáról szerzi be.

Többszörösére nőtt a rezsi

– A beszállítóim tavaly februárban, márciusban kezdtek el emelni az áraikon, azóta nagyjából negyvenszázalékos áremelés történt. Az árstopos termékeken emiatt gyakorlatilag veszteségem van… A termelő emelhet árat, a nagykereskedő emelhet árat, a kiskereskedő meg nyelje le a veszteséget – utalt a csirkemellre és a sertéscombra kivetett ársapkára a Jávor Húsbolt vezetője, aki egy negyven négyzetméteres, két hűtőkamrával felszerelt húsboltot üzemeltet Nyíregyházán a Búza téren, és nagyon reméli, hogy nyer majd a pályázaton.

– A televízióban hallottam a támogatás lehetőségéről, ami bár felkeltette a figyelmem, a részleteket még nem ismerem. A segítség mindenképpen jól jönne, hiszen az elmúlt egy évben nagyon megemelkedtek a költségeim – ezt már Balogh Sándor, a nyíregyházi Kiskakas Baromfi- és Tőkehúsbolt tulajdonosa árulta el lapunknak. Mint mondta, az elszálló energiaárak miatt a villanyszámlája a 2021-es érték hatszorosára, míg a fűtés díja a 16-szorosára emelkedett.

– A fűtést távhővel oldják meg az itteni vállalkozások, de mi az enyhe idő miatt kikapcsoltattuk, hogy spóroljunk a díjon. Alternatív megoldás nem igazán van, mert a hősugárzókat nem engedélyezik, a klíma pedig csak -5 fokig működik. Most még megoldjuk, de ha bejön egy zord tél, akkor nem tudom, mit teszünk. A húst egyre inkább a multiknál vásárolják meg az emberek, hiába kínálunk mi, kisboltok jó minőséget, a vevőnek leginkább az ár számít. Emiatt bővítettem a kínálatot, már konzerveket és befőtteket is árulok. Azt még nem tudom, pontosan mire lehet igénybe venni a támogatást, nagyon friss még a bejelentés, de annyi bizonyos, hogy a gépek kicserélése segítene a költségek lefaragásában – mondta a tulajdonos, aki szerint soha nem látott nehézségek elé néznek a kisboltok.

– A kisvállalkozások nem tarthatnak lépést a multicégekkel, ráadásul a hazai mellett jelen van a piacon a holland és belga importáru is, amit a magyarnál is olcsóbban kínálnak. Ezt végképp nem értem, hogyan tehetik, mikor azokat a termékeket még ide is kell szállítani. A nagy cégek tetemes mennyiségű árut vesznek, így alacsonyabban tarthatják az árakat, nekünk azonban erre nincs lehetőségünk.

– A múlt héten 1200 forintért is láttam a csont nélküli karaj kilóját, míg én a csontosat is csak 1900-ért tudom beszerezni. Az árstop szintén mínuszt okoz nekünk, minél többet vesznek belőle az emberek, annál nagyobb a veszteségünk, hiszen drágábban szerezzük be a húst, mint ahogy eladhatjuk. A közelmúltban azt is előírták, hogy ezekből a termékekből kétszeres mennyiséget kell tartanunk, de ettől még nem lesz kétszer annyi vásárlónk – hangsúlyozta Balogh Sándor.

TG, MI