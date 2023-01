Vízkereszt idején megszentelik a természetes vizeket.

– Vármegyénkben is gyakori szokás volt ez, ezért is örültem annak, hogy Krakkó Adolf és felesége, Erzsike a rozsályi görög katolikus parókus atyával Obbágy Lászlóval meghívtak a Túr folyó szentelésére. Az erdőháti települések vezetői és a településekről érkezett hívek előtt csodálatos környezetben történt a lélekemelő szertartás – számolt be az eseményről Tilki Attila országgyűlési képviselő.

– A régi időkben. amikor még télen befagytak a folyóink jégen keresztalakban vágott lékbe a pap beleoltotta az égő hármas gyertyát, s a hívek innen merítették az otthonra szánt szenteltvizet. A jégből kivágott keresztet a hívek virágkoszorúval ékesítették fel. A kereszt egészen a tavaszi olvadásig a szentelés helyén maradt a jégen, amikor azután maga is megindult lefelé az árral. A felmelegedés miatt az idén sem fagyott be a Túr, így a szent liturgia helyszíne az apadó folyó mellett egy erre a célra megépített mini stég volt.