A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a tavaly év végihez hasonlóan a 2023 első negyedévében ismét üzemeltetési támogatásban részesíti az Eissmann Városi Sportuszodát létesítményt – osztotta meg a jó hír közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A létesítményben a Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt vidéki sportegyesület úszó szakága, a Magyar Úszó Szövetség Úszónemzet Programjának növendékei és az Aqua SE vízilabdázói készülnek a versenyekre, mérkőzésekre.

A korszerű sportintézményben a városlakók is sportolhatnak egészségük megőrzésének érdekében, minden hétköznap reggel 6 és 14 óra között.

Érdekesség, hogy a debreceni vízilabda egyesület bajnoki mérkőzéseit is a nyíregyházi Eissmann Városi Sportuszodában rendezi meg, valamint több rangos régiós úszóversenynek is ez a versenymedence ad otthont a közeljövőben – olvasható a bejegyzésben.