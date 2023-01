– Egyre több a beteg a körzetemben is. Már a téli szünet utáni héten érezhető volt az emelkedés, most hétfő reggel viszont nagyon sokan hívtak légúti és influenzaszerű panaszokkal – mondta lapunknak dr. Kiss Csaba háziorvos.

Levertség, izomfájdalom, láz és enyhe légúti panaszok szerepeltek a tünetek között, ezek pedig az influenzavírus okozta megbetegedésre utalhatnak, amit egy egészséges szervezet pár napon belül képes legyőzni, ám ehhez szükség van a pihenésre, ágynyugalomra, immunerősítésre. Javasolt a C- és D-vitamin fogyasztása, a gyógyteák is sokat segíthetnek, ahogy a gyógyvizes inhalálás is.

Az influenza súlyos szövődményeket – leggyakrabban gége- és tüdőgyulladást – is okozhat, s ennek elkerülésében pedig a védőoltásnak lehet szerepe. Az ingyenes influenza elleni vakcina javasolt a 60 év felettinek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek.

– Nagyon alacsony az influenza elleni átoltottság, s még mindig érdemes felvenni a védőoltást, de azt is tudni kell, hogy a védettség kialakulásához minimum két hétre van szükség – tette hozzá dr. Kiss Csaba, aki hangsúlyozta, ha pár nap elteltével nem javulnak, sőt erősödnek a tünetek, mindenképp konzultálni kell a háziorvossal, azok pedig, akiknek van alapbetegségük, mindenképp jelezzék, ha influenzaszerű tünetük van.

A háziorvos felhívta arra is a figyelmet, hogy közösségben sokkal gyorsabban terjed a betegség, könnyebben elkapják, mert a vírus már akkor is fertőz, amikor még nem okoz lázat. Éppen ezért, aki beteg, legyen az gyermek vagy felnőtt, ne menjen óvodába, iskolába, a munkahelyére, ráadásul szinte naponta találnak új Covid-fertőzöttet is, valamint az RSV is most támad a leginkább – sorolta dr. Kiss Csaba.

Kedvez az idő a kórokozóknak

Felnőttekkel van tele a háziorvosi rendelőnk, megfázásos tünetekkel, légúti panaszokkal érkeznek a betegek. Pont erre számítottunk, mert tavaly év végén jellemzően a gyerekek között terjedtek a vírusok, s a kicsikről továbbkerült a cseppfertőzéssel, gyorsan terjedő betegség a családtagokra – számolt be tapasztalatairól dr. Takács Anikó. A nyírteleki háziorvos szerint a mostani enyhe, esős és párás tél kedvez a kórokozók elszaporodásának, a hurutos betegségek terjedésének.

– Az egész családon végigvonuló, hurutos köhögést okozó vírusok a levegőben vannak, de rátelepednek a ruhánkra, a bőrünkre, ezért a gyakori kézmosás, tisztálkodás, a zárt helyiségek szellőztetése a legelső lépés a járvány megfékezésében. A tünetek torokfájással, rekedtséggel kezdődnek, a toroktól egészen a mellkasig hasító fájdalomra panaszkodnak a páciensek, különösen lélegzetvételkor. Sajnos a kórokozó megtámadhatja a tüdő főhörgőjét is – hívta fel a figyelmet a háziorvos.

Hozzátette, ahogyan az influenzaszerű megbetegedések többségére, úgy erre a vírusfajtára is tüneti kezelést alkalmaznak, láz- és fájdalomcsillapítókat, vitaminokat ajánlanak, ez utóbbit emelt dózisban, és legalább egy hét pihenést írnak elő.

A családorvostól megkérdeztük azt is, hogyan előzhetjük meg a betegséget az általános, ilyenkor szükséges higiénés szabályokon túl (szappannal történő kézmosás, helyiségek fertőtlenítése). Azt válaszolta, egy lakáson belül lehetőség szerint a beteg családtag különüljön el a többiektől. Nagy tömegben hordjunk maszkot, különösen a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön.

– A Covid után „kinyílt” a világ, s az idei báli szezonban már önfeledten mulatoznak az emberek, nem gondolnak a vírusokra. A nagy tömegben táncolnak, lihegnek, s ez mind kedvez a kórokozók átadásának – jegyezte meg dr. Takács Anikó.

A hiánycikkek iránt nagy a kereslet

– Egyelőre nem érzékelünk drasztikus változást, a nátha és influenza tüneteit enyhítő szerek iránti érdeklődés csak minimálisan nőtt az elmúlt hetekben – ezt mondta lapunknak dr. Kiss Szilvia, a nyíregyházi Szent Ferenc patika gyógyszertárvezetője, és hozzátette: nehéz megítélni, hogy ki miért tér be hozzájuk, a megfázás elleni készítmények egy része ugyanis hónapok óta hiánycikk, sokan pedig szeretnének „bespájzolni” a nekik bevált szerekből.

– Ugyanannyian vásárolnak megfázás elleni szereket, mint amennyien a téli hónapokban általában, óriási emelkedést nem tapasztalunk. Ám számos megszokott, a házi patikában gyakran előforduló termék hiányzik a polcokról, a betegek leginkább azokat keresik. Vannak, akik például öt-hat doboz Coldrexet vesznek, de azt nem tudjuk, hogy betegség miatt van erre szükségük, vagy csak a biztonság kedvéért halmozzák fel. A legtöbben a Neo Citran iránt érdeklődnek: az elmúlt négy hónapban mindössze egyszer kaptunk, akkor is csak húsz darabot, ez a kis mennyiség pedig két nap alatt elfogyott – mondta a gyógyszertárvezető.