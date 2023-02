Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kutatók a nem őshonos fajokon túl idén a hazai kullancsokat is vizsgálják majd új, "Kullancs a kertben" elnevezésű programjukban, amelynek célja a városi környezet, a hazai őshonos kullancsfajok és az általuk hordozott kórokozók kapcsolatának feltérképezése. Az ÖK kutatói ebben a projektben a kerttel rendelkező, elsősorban városi lakosokat kérik arra, hogy vegyenek részt a gyűjtésben. A programra jelentkezni a kullancsfigyelo.hu honlapon található kérdőív kitöltésével lehet. Az önkéntesek ezt követően egy csomagot kapnak, amely tartalmazza a kullancsgyűjtéshez szükséges eszközöket. A beküldött példányokat laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá, és a gyűjtők is visszajelzést kapnak. Az így gyűjtött egyedek fontos adatokat szolgáltatnak a kutatók számára, akik laboratóriumi vizsgálatokkal a kullancsok fertőzöttségét is elemzik – olvasható a lapunkhoz is eljuttatott közleményben.

