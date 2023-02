Elkezdődött a böjti időszak, a keresztények hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására. A 40 nap a fizikai megerősödésről, a lelki elmélyülésről szól, amit úgy nyerünk el, ha lemondunk valamiről.

A hagyományos böjtben a húst hagyjuk el az étrendünkből, de természetesen félretehetjük rossz szokásainkat is ilyenkor.

– Egy ember napi átlagban kétszázszor néz rá a mobiltelefonjára, 50-60 alkalommal lép fel a különböző közösségi oldalakra, így a böjti tilalom hasznos része lehet az internetezés csökkentése. Sajnos, minél több időt töltünk a virtuális világban, annál kevesebb idő jut magunkra – mondta el Tullner Gabriella szakpszichológus.

Digitális detox

– Az internet és a mobiltelefon folyamatosan ingerli az idegrendszerünket, a világhálóról ránk ömlő információk befogadása elképesztő módon terheli le az agyunkat. Gondoljunk bele, állandóan el vagyunk foglalva valamivel, nem pihenünk, és ami a legrosszabb: egy idő után magát a cselekvést is megszokjuk, tulajdonképpen pszichésen is vágyunk rá, hogy nyomogathassuk a telefont vagy bámuljuk a képernyőt céltalanul, hosszú órákon át. Észre sem vesszük, hogy teljesen beszippant a virtuális világ – jegyezte meg a szakpszichológus, aki hangsúlyozta: – Szükségünk vagy „egy kis szünetre”, amikor visszafogjuk a felesleges reggeli cseteléseket, és helyette elmegyünk futni. Számtalan más példát is hozhatnék, hiszen a telefonnal ébredünk és azzal alszunk el este, séta közben a velünk szembejövőt sem vesszük észre a „pötyögéstől.”

Tullner Gabriella szerint nemcsak azért van szükség a lelassulásra, mert észrevétlenül internetfüggővé válhat bárki, hanem azért is, mert ilyenkor jövünk rá, hogyan lehet tudatosabban használni ezeket az eszközöket, melyek nélkül ma már elképzelhetetlen az élet.

– Rádöbbenünk, mennyi értékes percet pazarlunk el haszontalan dolgokra nap mint nap, mert ha félrerakjuk a kütyüket, valódi kapcsolatokat építhetünk, valódi érzéseket élhetünk meg. Sok olyan emberrel beszélgettem a munkám során – főleg fiatalokkal –, akiknek sikerült visszafogniuk aktivitásukat a virtuális térben, s ezáltal felszabadultnak, boldognak érezték magukat, s jobban megértették önmagukat is.

KM