A top 100-as lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. Az elemzés vizsgálta a tanulmányi előmenetelt és az érettségi vizsga eredményét is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum három iskolája is szerepel a listán: a Széchenyi István Technikum és Kollégium az 5., a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium az 56., a Vásárhelyi Pál Technikum a 72. helyen szerepel. A Szakképzési Centrum főigazgatója, Gurbánné Papp Mária lapunknak azt mondta, nagyon büszke a kiváló eredményt elért intézményekre.

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollé­gium a hazai technikumok országos listáján az igen előkelő ötödik helyet szerezte meg. Mint azt az intézmény vezetője lapunk megkere­sésére elmondta, erre az eredményre az iskola közel 700 diákja (ebben benne vannak az érettségi utáni képzésben, illetve a felnőttek oktatásában részt vevők is), valamint a több mint 70 pedagógusa, oktatója méltán lehet büszke.

Szabó Attila hozzátette, a technikumok közt ez az első ilyen jellegű rangsorolás, de az iskolájuk a korábbi összevetéseken is jól szerepelt.

Az igazgató szerint a két ágazatuk – az informatika és távközlés, valamint a gazdálkodás és menedzsment – igen népszerű, általában öt-hatszoros náluk a túljelentkezés, a lemorzsolódás pedig gyakorlatilag nulla, általában csak akkor megy el tőlük diák, ha a család elköltözik.

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium vezetője, Szabó Attila ismertette, a rangsorolásnál több tényezőt figyelembe vettek, mint például a felvételi és az érettségi eredményeket, az Oktatási Hivatalnál elérhető, illetve a Krétában hozzáférhető tanulmányi adatokat, ahogy a különféle országos szintű szakmai versenyek (ágazati szakmai versenyek, OKTV) eredményei is sokat nyomtak a latba.

–Természetesen ennek a rangsornak, az ötödik helynek a jövőben is igyekszünk majd megfelelni – emelte ki Szabó Attila, akitől megtudtuk, az idén is szép versenyeredményekkel büszkélkedhetnek: nyolc „infós” tanulójuk, valamint három közgazdaságtan szakos diákjuk jutott be az ÁSZÉV-döntőbe, 2 tanulójuk pedig az informatika OKTV döntőjébe került be.

A hozzáadott érték a kulcs

– Nagyon büszkék vagyunk az 56. helyre, és mindent megteszünk, hogy legközelebb még előrébb végezzünk a TOP 100-as listán – árulta el lapunknak Juhász Ferenc, a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium igazgatója.

Kiemelte: a műszaki szakterületen az iskola kiemelkedő, és a versenyeredmények révén országos hírű.

– A Zsigó Zsolt vezette tehetséggondozó BánkiRobot Team már nemcsak országos, hanem világhírű, rengeteg innovatív és különleges versenyen szerepel sikeresen. Mindez 1991-ben indult, és egy fizikaszakkörből nőtte ki magát. Úgy vélem, a kollégáim kiváló tanárok, akik nagyon magas hozzáadott értéket képviselnek, a hozzánk kerülő diákok rendkívül sok pluszt kapnak. A Bánki Autó Team is egy sikeres csapatunk, a saját építésű versenyautójukkal szép eredményeket értek el, ráadásul egy 24 órás ralin is rajthoz állnak. A diákok a nyári szünetben is dolgoztak a kocsin. Ezek mind túlmutatnak a hagyományos iskolai oktatás keretein, sokat hallani, hogy egyre kevésbé motiváltak a diákok, de ez nálunk egyáltalán nem jellemző. Már reggel látom, hogy a műszaki tanári tele van gyerekekkel, és serényen dolgoznak a legújabb projekteken. Ez az eltökéltség annak is köszönhető, hogy kiváló a tanárok és a diákok kapcsolata, a fiatalok egyfajta példaképként is tekintenek a pedagógusokra – hangsúlyozta Juhász Ferenc.

Nagyon örülnek

– Természetesen mi is elemeztük a technikumok rangsorát, nagy öröm számunkra, hogy a legjobb száz között végzett iskolánk. Örülünk annak is, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum technikumai közül rajtunk kívül még ketten is szerepelnek a listán – mondta lapunknak Barna Zoltán. A Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum igazgatója hozzátette: jórészt olyan intézmények előzték meg az ÉVISZ-t, amelyekben az informatika és a közgazdaságtan jelenti a képzési profilt – az értékelés során a digitalizációt is figyelembe vették, a szerk. –, az építőipar, valamint a környezetvédelem és vízügy ágazati képzést folytató technikumok között az elsők között vannak. – Fontos, hogy megőrizzük azt a szakmaiságot és mentalitást, amit az elődeinktől örököltünk, s ha így teszünk, jót cselekszünk – fogalmazott az intézmény vezetője, aki szerint a hozzájuk járó tanulók szülei jól tudják: az ÉVISZ biztos tudást és biztos jövőt ad a gyerekeiknek.

– A gazdasági – a leendő duális – partnereink elégedettek a diákjaink hozzáállásával, tudásával. Számos tanulónk jut el szakmai versenyek országos döntőjébe és ér el kiváló helyezést. Úgy hiszem, hogy nem csak a város, de a térség legjobb intézményei közé tartozunk. A nálunk végzett technikusok 80 százaléka szakirányon tanul tovább, ők az egyetemi képzés követelményeit könnyebben teljesítik, mint a gimnáziumokból érkezők: elégedettek az intézményben megszerzett stabil alapokkal és a magas szintű tudással.A volt diákjaink többnyire a szakmájukban helyezkednek el, vagy saját vállalkozást alapítanak. Hálásak az itt töltött évekért: bárhová is kerüljenek a világban, tovább viszik az „éviszes” szellemiséget, és nem felejtik el azokat a közösségi élményeket, amelyek nem csak a diákéveiket határozták meg, de az egész életükre hatással vannak.

KM