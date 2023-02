Megszokhattuk, hogy az Utazás-kiállításon képviselteti magát a Nyíregyházi TDM, a megyei önkormányzat és a vásárosnaményi Tourinform-iroda, de például a Nyírség Utazási Iroda is rendszeresen megjelent a rangos rendezvényen. Mindegyik említett szervezetnél érdeklődtünk, és egybehangzó volt a válasz: ezúttal nem képviseltetik magukat a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban, ahol harminc ország száz kiállítója jelenik meg február 23-26. között.

A rendezvény belföldi díszvendége a BalatonBike365, a külföldi Madagaszkár, a kulturális pedig a Liget Budapest Projekt lesz. A kiállítás kiemelt témája ezúttal a fenntartható turizmus. Ezért az idén az E-bike Test & Show rendezvény is várja az érdeklődőket, akik 3000 négyzetméteres tesztpályán próbálhatják ki az elektromos kerékpárokat.

A programot felvezető sajtótájékoztatón Somogyi Orsolya Madagaszkár-szakértő arról beszélt, hogy a távoli, egzotikus ország Nyugat-Európában jóval ismertebb, mint Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon. Elmondta, hogy a világ egyik legnagyobb szigete 4000 kilométer hosszú tengerparttal rendelkezik, lakossága „az ázsiai és az afrikai kultúra mozaikja”. Problémamentesek az utazások Madagaszkárra, ugyanakkor a látogatóknak javasolta, hogy a sziget biztonságos felfedezése érdekében fogadjanak fel helyi kísérőt.

Puczkó László, a Liget Budapest képviseletében arról beszélt, hogy a Liget Budapest projekt már tízéves. A már megvalósult fejlesztések rövid vagy akár hosszú távra is Budapestre vonzzák a külföldi és a belföldi vendégeket. A ligetplusz.hu oldalon lehet követni, hogy mi történik a Városligetben, ezen az oldalon találhatóak a programlehetőségek is.

Szegedi Andrea turisztikai szakértő elmondta: a kiállítás keretében az egészségturizmusról is tartanak konferenciát, ahol arról is képet adnak, hogy az egészségturizmusban és a fürdők életében hogyan jelenik meg a fenntarthatóság. Bemutatják a magyarországi és a külföldi jó gyakorlatokat is.

LTL





Bringával a Balaton körül A BalatonBike365 teljes körű információt nyújt és szolgáltatásokat ajánl azok számára, akik a Balatont és környékét kerékpárral kívánják felfedezni. A standon lehetőség lesz megismerni a térséget behálózó kerékpáros útvonalakat és szolgáltatásokat.

A Budapest Boat Show az idén 10 ezer négyzetméteren, 60 kiállítóval, csaknem 100 hajóval és 70 márkával várja a látogatókat. A lakókocsizás és lakóautózás legnagyobb magyarországi eseménye a Karaván Szalon, amely újra az Utazás kiállításon várja a látogatókat. Az eseményen 20 kiállító 45 járművel mutatkozik be. Madagaszkár lesz a külföldi díszvendég, a mesés vidékről animációs film is készült





Fotó: skyshowtime.com