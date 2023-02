A festményekbe komponált feliratok nemcsak az ábrázolt alak nevét mutatják, hanem tanítást is adnak egy-egy evangéliumi szakasszal, idézettel, krisztusi szóval. A feliratok mellett érdemes a festmények részleteire, lágy színeire, aranyozására, kidolgozottságára, stílusára is figyelni. Az összkép erőteljes hatást gyakorolhat egy szertartáson a hívőre vagy a szertartások között érkező látogatóra már most is, hogy „félkész” templombelsőt vizsgál. A szolgálatot teljesítő pap különös ajándékként kapta meg ebben a székesegyházban azt a látványt, mely csupán az oltár melletti szolgálat által lehet az övé: az oltárt körülölelő, négy lábon álló baldachinos cibórium nyitott közepén – ablak a végtelenre? – föntről az Istenszülő a jellel, Jézus Krisztussal néz le rá. A székesegyház festése tovább folytatódik, de a szertartások továbbra is zavartalanul látogathatók.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra