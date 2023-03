– Az ország jövője elképzelhetetlen a falvak fejlesztése nélkül, fejlődésük ad olyan biztos alapot, amelyre építhetünk – vallja dr. Tilki Attila, aki pontosan tudja, nap mint nap látja, milyen előnyei és hátrányai vannak annak, ha olyan körzet országgyűlési képviselője, amelynek 88 településéből mindössze négy város, és csak kettő 5000 lakos feletti, tehát elsősorban falusi, aprófalvas körzet.

Családoktól a civilekig

– A megyeszékhelytől messze vagyunk, s ezen nem változtathatunk, azonban ha jól használjuk ki az előnyöket, s tudjuk csökkenteni a térségre jellemző hátrányokat, akkor lehet eredményeket elérni. Folyamatosan gyarapodni és olyan feltételeket teremteni, amik az itt élők életét, érdekét szolgálják, segítik a települések fejlődését, erősödését. Ebben van nagy szerepe a pályázatoknak, és örömmel látom, hogy a legkisebb falvainktól a városainkig tudnak és jól élnek ezekkel a lehetőségekkel – tette hozzá az országgyűlési képviselő. Azt pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a választókerület az, melyet a leginkább érint az orosz–ukrán háború, mert nemcsak itt jelentek és jelennek meg elsősorban a háború borzalmai elől menekülők, hanem a hibás brüsszeli szankciós politika miatt előállt energiaválság és magas infláció is pluszkihívást jelent számukra. – Úgy látom, megfontolt döntésekkel, szigorú gazdálkodással ezekre is jó válaszokat tudtak adni. Ami kifejezetten nagy öröm, hogy a korábban elnyert pályázatokat be tudták fejezni, új forrásokra nyújtottak be pályázatot, nem torpant meg a fejlődés – fogalmazott meg jogos elismerést dr. Tilki Attila.

– Számunkra meghatározó a Magyar Falu Program (MFP), amelyből csak az én kerületemhez tartozó önkormányzatok több mint 7 milliárd forintot nyertek el, s ebből félezernél több fejlesztés készült el. Nagyon fontos nekünk a falusi csok, két város – Fehérgyarmat és Vásárosnamény – kivételével mindenhol vettek igénybe fiatalok az életkezdéshez ilyen támogatást, ami a jövő szempontjából igen lényeges. Ugyancsak az aprófalvas létünk miatt számít sokat az MFP-n belül a kisboltok fejlesztésére, közösségi terek kialakítására szolgáló keret, amire szintén sikeresen pályáztak – sorolta az országgyűlési képviselő, hozzátéve: a civil szervezetek is jelentős támogatást nyertek el, ami ugyancsak erősítette ezeket a közösségeket és az adott falvakat is.

A családok védelmével összefüggő nagyon fontos döntés volt, hogy a városok mellett most már a kistelepüléseken is épülhetnek bölcsődék. A sikeres pályázatoknak köszönhetően sok helyen befejeződött az építkezés, már fogadhatják a kicsiket, több helyen pedig hamarosan indulhat a kivitelezés.

– Ezzel lehetőségük lesz az édesanyáknak arra, hogy a gyermekeiket biztos helyen tudva, visszatérhessenek a munka világába – mutatott rá az előnyökre a képviselő. Természetesen nem feledkezett meg azokról az MFP- és TOP-forrásokról sem, amelyek az orvosi rendelők energetikai korszerűsítését, az alapellátás infrastrukturális és eszközfejlesztését szolgálták. – Ebben is sikeres volt a választókerületem, s most látjuk, mennyire jó döntés volt olyan beruházásokban gondolkodni, amelyek megújuló energiaforrásokat használnak – vélekedett dr. Tilki Attila. Első számú prioritás a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés, ehhez kellenek a térségbe a nagyobb vállalatok, és ha elkészül a fogadásukhoz szükséges infrastruktúra, akkor várhatják a befektetőket.

Kihívások és lehetőségek

– Ehhez kell az M49-es gyorsforgalmi út a határig, az M34- es Záhonyig, az M3-as tovább folytatása. Ezzel már olyan infrastruktúra hozható létre, ami vonzza a tőkét, bár most kétségtelen, hogy a háború és annak közelsége erősen hat ennek a térségnek a gazdaságára, a befektetési hajlandóságra – utalt egy negatív tényre a képviselő, azonban a fejlesztési forrásokkal mégis lehet előrehaladni. – A kormány egyedi kormánydöntésekkel támogatott több vállalkozót a térségben, így az Interspant mint az egyik legnagyobb itteni foglalkoztatót, amely korszerű technológiai fejlesztésre kapott támogatást. A TOP-ban Fehérgyarmat csarnoképítésre pályázott sikeresen, azaz egymilliárd forint áll ahhoz rendelkezésre, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy alkalmas legyen munkahelyteremtő befektetések fogadására. Azért dolgozom a külügyi bizottságban is, hogy próbáljak fejlesztéseket ebbe a térségbe hozni – hangsúlyozta dr. Tilki Attila.

– A belterületi utak korszerűsítésében is jól szerepel a körzet, mert ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fő- és autóutakra, autópályákra biztonságosan és gyorsabban elérjenek az itt élők. Az M34-es fejlesztésének indokoltságát tovább erősíti a debreceni és nyíregyházi nagyberuházások miatt várható jelentős forgalomnövekedés is. Mezőgazdasági vidék az enyém, ezért nagyon örülök a külterületi utak fejlesztésének, a vidékfejlesztési program nyújtotta lehetőségeknek, amelyek a mezőgazdasági kisvállalkozásokat és a gazdálkodókat egyaránt segítik. A TOP Plusz Élhető város kiírásban már nyert két városunk, Vásárosnamény és Fehérgyarmat. Záhony szerepe a háború kitörése óta jelentősen megváltozott, de sikeres fejlesztési elképzelései nyertek, így egy régóta várt komplex óvodafejlesztés készülhet el, és a szociális területen is csaknem 500 millió forintos támogatást kapott a záhonyi térség. A polgármesterekkel közösen azon dolgozunk, hogy a fejlődés folyamatos legyen, s annak pozitív hatásait mindenki érezze a település lakosaként is – jegyezte meg dr. Tilki Attila