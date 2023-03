Nyolc nyíregyházi diák kapott lehetőséget arra, hogy jobban megismerje a fotózás rejtélyeit és hogy bemutathassa tehetségét, mindezt a kultúrák jobb megismerése és az egymás közötti párbeszéd keretében. A nyíregyházi delegáció mellett szlovák, ukrán és lengyel fiatalok vettek részt a projektben. A fiatalok az utolsó nap kiállításon mutathatták be a héten elkészített munkáikat, melyek főként szociális problémákat mutattak be. A fotózásról szerzett tudás mellett fantasztikus élményekkel gazdagodtak, barátságokat kötöttek, gyakorolhatták az angol nyelvet és a különböző kultúrákról is tapasztalatot szerezhettek.

Ricsei Laura, Molnár Panna Sára, Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda