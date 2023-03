Nyíregyháza, Budapest. A mértékadó Behaviour magazin ünnepélyes gálán adta át Az év cégvezetője verseny díjait az MKB Bank fővárosi székházában. A HR-magazin szerkesztősége minden évben azokat a kiemelkedően sikeres karrierúttal rendelkező cégvezetőket ismeri el, akik jelentős hatással vannak a lokális és a globális környezetükre is.

A díjakért a kis-, a közép- és a nagyvállalati kategóriában lehetett indulni. A cégvezetők ajánlással kerülhettek a versenybe. A második körben a benyújtott pályamunkákból négy-négy döntőst választott ki a szerkesztőség a jelöltek közül. Emellett kategóriánként egy-egy jelölt a Behaviour magazin Facebook-oldalán rendezett két hetes közönségszavazás során kerülhetett be a fináléba. A jelöltekre egy ember csak egyszer szavazhatott, így összesen 12 142 szavazat érkezett a szerkesztőségbe.

A döntőbe jutott 15 jelöltről a Behaviour magazin rövid bemutatkozó filmeket forgatott, melyek a közösségi médián keresztül több mint 60 ezer emberhez jutottak el.

A finalista jelölteteket olyan szakmai zsűri értékelte, melyben az üzleti élet kiemelkedő szereplői, valamint Az év cégvezetője és Az év HR-vezetője verseny korábbi díjazottjai kaptak helyet. Ők a szakmai tapasztalatukból és rendkívüli piacismeretükből fakadóan rálátnak a magyar felsővezetők teljesítményére, a vállalatok hazai és nemzetközi piacra gyakorolt hatására. A zsűri tagjai voltak: Bojár Gábor, a Graphisoft Park elnöke, dr. Csorbai Hajnalka, az OPTEN Informatikai Kft. stratégiai igazgatója, Dobi Kitti, a Magyar Bankholding Zrt. humán erőforrásért felelős vezérigazgató-helyettese, Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, Major Ferenc, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója, dr. Molontay Patrik, a HumanField Vezető- és Specialistakiválasztó Kft. ügyvezető igazgatója és Ilg Péter, a PMI Logistics Solutions Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

A Behaviour magazin Az év cégvezetője versenyében a kisvállalati kategóriában az első helyezést Berczeli András nyerte el a Sprintform Europe Kft.-től, a második helyezést Kurinyecz Gergely a Prozenda Hungary Kft.-tól, a harmadik helyezést pedig Ipsits Anita a Szafi Products Kft.-tól. Középvállalati kategóriában az első helyezést Olasz Henrietta az AVON Cosmetics Hungary Kft.-tól, a második helyezést Gál Loránd a Lightware Vetítéstechnikai Zrt.-től, a harmadik helyezést pedig Veres Balázs a Supernova Intertrans Kft.-tól kapta. Nagyvállalati kategóriában az első helyezést dr. Keszte Róbert a Continental Automotive Hungary Kft.-től, a második helyezést Kiss Katalin, a MAM-Hungária Kft.-től, a harmadik helyezést Szabó Levente, a KITE Zrt.-től nyerte el.

Gál Loránd a Lightware Vetítéstechnikai Zrt. (Lightware Visual Engineering Plc.) társügyvezetője. A céget 1998-ban alapították, és azóta audio-vizuális rendszerek készítésével, valamint kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. Jelenleg Budapesten több mint 250 főt foglalkoztatnak, világszerte pedig több, mint 30 országban vannak jelen, ahol további 50 munkatárs segíti a céget, melynek színvonalas termékeit alkalmazzák többek között az olimpiai játékok közvetítésénél, az Eurovíziós Dalfesztiválokon. Például Billie Eilish, a Cirque du Soleil vagy Rod Stewart is a magyar vállalat berendezéseinek segítségével jutott el a nézőkhöz világszerte. A cég eszközeivel működtetik a hibrid munkavégzést segítő hightech tárgyalótermi rendszereket is például a Google-nél, a Microsoftnál, az Apple-nél, a Netflixnél vagy a Facebooknál. A Lightware Vetítéstechnikai Zrt. árbevételének több, mint 99 százalékát az exportból származó bevétel adja.

– A Lightware alapítója és tulajdonosa Vida Gergely a mérnök, én pedig a közgazdász. A Behaviour magazin elismerése közös siker, egy hosszú évek óta tartó csapatmunka eredménye – reagált megkeresésünkre Gál Loránd, akinek a pályafutása Nyíregyházáról indult, a Móra- és a Sipkay-iskola növendéke volt. Közgazdászként 2003-ban végzett a Debreceni Egyetemen.

– Már egyetemistaként is dolgoztam, keresve azt a területet, szakmát, ahol jól érzem magam, ami motivál. Voltam SAP gyakornok a Melitta GmbH cégnél Németországban, majd a CIB Bank debreceni

fiókjában lettem gyakornok a vállalati üzletágban, a pénzintézet lett az első munkahelyem. Megkerestek az Erste Bankból a nemzetközi desk vezetésére – nem tudtam ellenállni a kihívásnak.

Később a bank budapesti régióvezetője lettem. Négy éve talált meg a lehetőség a Lightware társügyvezetői feladatára. A hosszú (4 hónap és 7 lépcső) kiválasztás után egy egyedülálló csapatot, kultúrát és egy felkészült, alázatos, és elkötelezett tulajdonost ismertem meg. Látszott, hogy olyan alapokkal rendelkezik a cég, amire lehet építeni. Ezért bevállaltam azt a jelentős kockázatot, amit egy karrierváltás jelent. A Lightware a professzionális AV piacra fejleszt termékeket és értékesíti a világ minden tájára.

Gál Loránd büszke a munkatársaira, a kollégáira:

– Vezetőként csapatot kell építenünk, működtetnünk. Meg kell találnunk a legjobb szakembereket, fontos a motiváltságuk, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Alapvető tényező a hitelesség. Azt kell mondani, amit gondolsz, azt kell csinálni, amit mondasz. Vezetőként meg kell találni az egyensúlyt a jelen és a jövő között. Mindig két kanyarral előrébb járva haladunk. Hiszek a munkában, minden nap temérdek feladatot oldunk meg. Leszegett fejjel, kitartással tesszük a dolgunkat. Ahogy mondani szokás: táncolni kell, a zene majd csak megjön valahonnan. A mostani díj is visszaigazolja, hogy jó úton járunk, és ezt mások is érzékelik.

Vitális Melinda lapigazgatótól vette át a díjat Gál Loránd

Forrás: Behaviour

Ladányi Tóth Lajos

[email protected]

Bővült a különdíjasok köre

A Behaviour magazin szerkesztősége különdíjakat is átadott a rendezvényen, mivel a cégvezetőknek számos területen kell reagálniuk a változásokra, és ezt a teljesítményt a szerkesztőség külön is szerette volna díjazni. Az év fiatal cégvezetője díjat Fazekas Bálint vehette át a Vöröskő Kft.-től. Az év innovatív cégvezetője 2023-ban Pató Sándor lett, a Silver Frog Informatikai Kft-től. Az év inspiráló cégvezetője díjat Kékesi Sándor kapta, a JABIL Circuit Magyarország Kft.-től. A különdíjak idén újabb kategóriával bővültek, az év női cégvezetője Kiss Katalin lett a MAM-Hungária Kft.-től, aki így két díjat is hazavihetett a rendezvényről.