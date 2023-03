A tabletek és telefonok korában az információ 90 százalékát látás útján szerezzük. Valakinek a képeket meg is kell alkotnia, Csutkai Csaba 50 éve készíti képeit.

Előbb filmezett, mint fotózott

- Még ifjú koromban egy külföldi kosárlabdatornán járva a hazaút előtt vettem egy filmfelvevőt. A Luther házban laktunk, alul volt a Fényszöv, adott volt, hogy a jövőmet filmmel, fotóval töltöm. A József Attila Művelődési Házban lévő stúdióban 16 mm-es filmmel, és a kor legfejlettebb fotós eszközeivel ismerkedtem meg – emlékezett vissza a kezdetekre Csutkai Csaba, akinek kalandos úton is sikerült formabontó képet alkotnia.

- A Rolling Stones koncertezett Zágrábban 1976-ban. A barátok közt szétosztottam a fényképezőt, darabokra szedve, mert tilos volt fotózni. A koncert közben készültek a képek, azonban a filmeket összekevertem és egy már exponált filmet újra befűztem, előhívás közben derült ki, hogy igen érdekes duplán exponált képek készültek. Később már tudatosan használtam ezt a technikát – mesélte legfrissebb podcastadásunkban a fotóművész, akinek a hármashatár maradt ki az életéből, pedig sokszor tervezte, hogy oda is eljut.



Azt is megkérdeztük tőle, hogy a műemlékek fotózásának mi a rendje. Tájolás, nap irány, környezet, ezeket hogy lehet tervezni.

- A tájolás adott, viszont a fények mindig mások, éppen ezért egy helyre évente többször is visszamegyek, és mindig más képet mutat a táj. Az albumok, kiállítások anyagának válogatása során ezt meg is tudom mutatni. Szerencsésnek tartom magam, mert azt csinálhatom, amit szeretek. A megye beregi része, Vásárosnamény, Gergelyiugornya, Jánd tartoznak a kedvenceim köé. A lónyai templom, Csengersima, Nyírbátor, a szabolcsi földvár megunhatatlan a számomra, örök élményt adnak.

