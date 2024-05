Komolyan megsérült Ajkán Baki Ákos, akire ráesett az egyik hazai játékos a hétfői mérkőzés hajrájában. Vérzett az orra, de szerencsére az orvosi vizsgálat megállapította, hogy nincs törés, így a hétvégén a Gyirmót ellen akár pályára is léphet – írja a nyiregyhazaspartacus.hu. Nem lehet viszont ott Géresi Krisztián, akinél porckorong sérvet állapítottak meg, gyógytornára jár, és a tervek szerint a felkészülés kezdetére rendben lesz. Hasonló a probléma Herjeczki Kristóffal is, műtétre nála sincs szükség, már elkezdte a futó edzéseket. Myke Ramos izomsérüléssel bajlódik, a vártnál lassabban gyógyul a sérülése, rehabilitációs edzéseket végez. Szintén hiányzott a legutóbbi meccsekről Toma György, aki egy rossz labdaérintésnél szenvedett belső oldalszalag sérülést. Ő már elkezdte a labdás tréningeket is, igaz még külön a többiektől. Kesztyűs Barna a napokban megy MRI vizsgálatra, mert krónikus gyulladás alakult ki a sarka környékén, remélhetőleg a diagnózis nem mutat majd ki komolyabb elváltozást.