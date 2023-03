Rengeteg kárt okoznak a ragadozók a vadgazdálkodásban, némelyik dúvad pedig az emberre is veszélyes betegséget hordozhat magában, ezért nagyon fontos a gyérítésük. Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Területi Szervezete az idén is meghirdette a hivatásos vadászok és a vadásztársaságok számára a ragadozók gyérítési hetét március 25. és 31. között. Az eredményhirdetést a Buji Táncsics Vadásztársaság vadászházánál rendezik meg április 1-jén 10 órától, s ott készítik el a közös terítéket is.

KM