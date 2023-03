Nem is olyan régen számoltunk be egy esetről, amikor egy piros autós hölgy nem igazán találta el, melyik oldalon is kellene közlekednie a nyíregyházi Arany János utcán. Még le is villogta a szemből egyébként szabályosan érkezőt. Bár utólag értékelve, lehet, már csak azért, hogy észrevegyék.

Most újabb esetről számolt be egy autós Nyíregyházán. A fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy az Egyház utca-Kálvin térnél érkezik egy versenyző, persze rossz irányból, forgalommal szemben.

A videó a Nyíregyen Hallottam csoportba került fel, itt megtekinthető.

Forrás: Nyíregyen Hallottam