„Én meghalok! – mondtam a szélnek. / Ki elmegy, arról nem soká beszélnek, / Emléke őrizetlen nyáj, mely szerteszéled” – Váci Mihály huszonegy éves korában írt sorai megrázóak, éleslátóak, mégis, a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő ezegyszer talán tévedett. Szülővárosában ugyanis nem telhet el úgy éve, hogy ne beszélnének róla – felidézik élete legfontosabb momentumait, munkásságát, költészetét, annak mérföldköveit és apró kavicsait egyaránt. A „szőke város” fia ötvenhárom évvel ezelőtt, mindössze 45 esztendősen hagyta maga mögött a materiális világot – erre emlékeztek hétfőn Nyíregyházán, Bessenyei téri szobránál, majd a nevét viselő kulturális központ előtti emléktáblánál.

Közérthető és szabatos

– Tanyasi tanítóként „proletár értelmiséginek” indult, s voltaképpen az is maradt, hiszen sose szakadt el a legnehezebben élők gondjaitól, amiket mindig a tanult ember értelmével élt át. Ízig-vérig szociális költő volt, a közösség szószólója, lírai publicista, egyben a szelíd és érzelmesen átélt magánéletnek, szerelemnek, hétköznapi perceknek finom poétája. Hangja azonban kritikussá, haragossá, ha kellett, harsogva vádlóvá vált, ha szembenézett a közösséget fenyegető bűnnel, hanyagsággal, közömbösséggel – idézte fel ünnepi beszédében Mészáros Szilárd. A Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója hozzátette: meggyőződéssel hangoztatta, a klasszikusainktól örökölt formakincs a legalkalmasabb arra, hogy a költői mondanivaló megragadjon az olvasó, hallgató tudatában. Éppen ezért versei a legszélesebb rétegek számára is közérthetőek, ám a legkényesebb nyelvtan- vagy verstanszakértő számára is szabatosak voltak.