Megkérdeztük Fazekas Gergelyt, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének titkárát, mi az érdekvédelmi szervezet álláspontja a farkas kilövésével kapcsolatban. Mint elöljáróban elmondta, egyetértenek azzal a közleménnyel, amit az Országos Magyar Vadászkamara vezetősége adott ki a sajnálatos esettel kapcsolatban (lásd lejjebb).

A szakember még hozzátette:

– Természetesen mi is elítéljük az Európában olyan nagy figyelmet kapott farkas lelövését. A vadásznak vállalnia kell a felelősséget, ha butaságot csinált. Azt én is csak a hivatalos rendőrségi közleményekből tudom, hogy nyíregyházi vadászról van szó. Ha sikerült minden részletet tisztázni, s ha lezárul ez a folyamat, a vármegyei kamara is eljár majd az illető vadásszal szemben az országos kamara útmutatásai alapján, hiszen az egész társadalmat mélyen megdöbbentette ez az ügy.

– Az európai szürke farkas alapvetően családban él és mozog, viszont ha a hím ivarú egyedek elérik az ivarérettségi kort, gyakorlatilag kizárják maguk közül, s azok elindulnak társat keresni. Valószínűleg ezért kóborolt ez a svájci farkas is több országon keresztül, közel 2 ezer kilométert megtéve. Sehol sem találta meg a helyét, kereste a lehetőségeket. Észak-Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élnek farkasok, de megtalálható ez a ragadozó a határ másik oldalán, Szlovákiában, illetve a Kárpátokban is. Talán itt talált volna magának társat ez a farkas. Az állatok számára az államhatár nem jelent semmit, ha az ösztön hajtja, hogy párt találjon magának, akkor képes nagy, akár extrém hosszúságú távolságokat is megtenni – tette hozzá a szakember. MML

Az Országos Magyar Vadászkamara közleménye a farkas lelövésével kapcsolatban

,,Az Országos Magyar Vadászkamara megdöbbenéssel értesült azokról a híradásokról, amelyek szerint – a boon.hu értesülései alapján – vadász ejthette el a Svájcból hazánkba érkezett, jeladóval megjelölt szürke farkast. Szervezetünk, mint a 70 000 magyar vadászt tömörítő köztestület és érdekképviselet, a leghatározottabban elítéli a természetkárosítás bármilyen formáját, függetlenül attól, hogy azt ki követi el. Valljuk, hogy a vadgazdálkodás a fenntartó természetmegőrzés kulcseleme, a vadászat pedig – a vadgazdálkodás részeként – egyik eszköze. Ezért tevékenységünk során a természetvédelmi szempontok érvényesülése kiemelkedő fontosságú. Ennek szellemében dolgozunk együtt természetvédelmi szervezetekkel, amelyek Természetvédelmi Szakbizottságunkban is képviseltetik magukat, és ezért köttetett korábban többoldalú megállapodás, ágazatok közötti együttműködés a vadászati és természetvédelmi ágazat szereplői között. A Vadászkamara véleménye megannyi egyeztetésen és különböző fórumokon is elhangzott már: a vadászok közössége – ahogy az egyebek mellett a közösségi médiában is tükröződik – elítél minden jogellenes cselekményt, különösen azokat, amelyek nem jogszerű vadászati körülmények következtében állnak elő. A borsodi esettel kapcsolatban megkerestük az illetékes szervezeteket, és tájékoztatást kértünk a történtekről. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az adott ügyben vadász volt a tettes, és fény derül a személyére, akkor a Vadászkamara saját hatáskörben eljárva is megtesz minden szükséges intézkedést. Az esetleges bírósági ítélettől függetlenül, az abból fakadó teendőink mellett ez esetben is érvényre fogunk juttatni minden lehetséges jogi és etikai szempontot.”

Az eljárásról egyelőre nem adnak tájékoztatást

A lelőtt farkas miatt indult eljárással kapcsolatosan több kérdést is elküldtünk az ORFK Kommunikációs Szolgálatához, és az alábbi választ kaptuk:

„Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elpusztult, svájci jeladóval ellátott farkas ügyében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya természetkárosítás bűntett miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás érdekére tekintettel az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni”.

