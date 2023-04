- Ebbe belefoglaltuk, hogy Magyarország a béke pártján áll, és elítéli az orosz agressziót, valamint elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Sajnos azt kellett látnunk, amit már a tavalyi országgyűlési választáskor is tapasztaltunk, hogy a dollárbaloldal továbbra is a háború pártján áll, hiszen a békepárti határozatra csak ők szavaztak nemmel – fogalmazott dr. Simon Miklós, aki hozzátette: a háború irtózatos pusztítást végzett, ukrán települések váltak a földdel egyenlővé. - A határozattal kifejezzük a béke iránti elkötelezettségünket, és minden nemzetnek azt javasoljuk, hogy tegyen így és ennek érdekében kormányozzon. - Azt is látni kell, hogy a háború kitörése után meghozott uniós szankciók eredménytelenek, az orosz gazdaság nem kényszerült térdre, a szankciók miatt elszabadult az infláció és az energiaár.

KM