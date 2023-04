Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL kezdeményezéséhez csatlakozva április 21-én, pénteken 6 órától szombaton 6 óráig 24 órán keresztül ellenőrzi a sebességet a rendőrség. Az akció lehetséges helyszíneire számos állampolgári javaslat érkezett, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit figyelembe véve a vármegyei rendőr-főkapitányságok kijelölték az ellenőrzések pontjait. Így esett a választás Nyíregyházán a 4-es Huszárok útjára is, ahol egyébként sebességkorlátozó tábla van végig kihelyezve, csak harminccal lehetne menni. A helyszínre érkezésünkkor éppen egy 30 ezer forintos büntetést adtak át az egyik sofőrnek, aki figyelmen kívül hagyta a táblát, és 58 km/óra sebességgel hajtott ezen a szakaszon.

Lapunk kérdésére dr. Vajtó Levente rendőr őrnagy, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály osztályvezető-helyettese elmondta, hogy már évek óta részt vesznek a 24 órás Speedmarathon elnevezésű sebességmérésen, ami tulajdonképpen a Speed hét lezárása, amikor is minden nap ellenőrzik a gépjárművek sebességét.

– Az a célunk, hogy rávilágítsunk a gyorshajtás veszélyeire, és felhívjuk a közlekedők figyelmét arra, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat. Statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a gyorshajtás vezető baleseti ok, vármegyénkben a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek közül átlagosan minden harmadikat, negyediket a sebesség túllépése okozza. A rendőrkapitányság elemző munkája után ahol indokolt, ahol gyakoriak a balesetek, oda állítottunk ki most is traffipaxot – részletezte dr. Vajtó Levente.

A Speedmarathonra létrehoztak minden vármegyében egy funkcionális e-mail címet, amelyre a lakosság javasolhatott olyan utcákat, ahol szerintük gyakran mennek gyorsan a járművek.

– Vármegyénkből 50 levél érkezett, és köztük volt ez az utca is. Mindenki, aki túllépi a megengedett sebességet, bírságot kap. Ugyanakkor ezeket a helyszíneket a mérés előtt a police.hu-n meghirdetik, az egész ország területén előre lehet tudni, hogy hol áll majd mérő autó. A sofőrök tudhatják, hogy hol kell számítani mérésre, de természetesen ne csak amiatt tartsák be a megengedett sebességhatárt. Mindenki menjen lassan és kösse be magát – nyomatékosította a vármegyei közlekedésrendészeti osztály osztályvezető- helyettese, aki még hozzátette: a biztonsági övnek óriási szerepe van, hiszen a személyi sérülést a balesetek során csökkenti, vagy meg is előzi. Nemcsak az elöl, hanem a hátul ülő utasok is kössék be magukat, a gyermekek esetében pedig a fokozott biztonsági előírásokat is be kell tartani. A motorosoknál pedig a bukósisak az, ami elengedhetetlen.

Nem szabad azonban megnyugodniuk a sofőröknek, mert minden rendőrkapitányság illetékességi területén működik sebességmérő eszköz, ami folyamatosan dolgozik, a hét minden napján mérik ezek után is a járműveket.

LN