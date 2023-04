Végre megérkezett a jó idő, ilyenkor sokan felélesztik a vasparipákat a téli álomból. Ám a statisztikák szerint tavasszal a balesetek száma is megnő, ezért szakembereket kérdeztünk, mi kell tenni, hogy a motoros "szezonnyitó" zökkenőmentes legyen.

Üzembiztos, jól felkészített motor, vezetéstechnikai tudás, a szabályok betartása és megfelelő védőöltözet – Szász Károly, a Honda Szász tulajdonosa szerint korábban ezek voltak a biztonságos motorozás legfontosabb alappillérei, manapság azonban mindez kevés, mivel a közlekedők többségének rendkívül leterhelt a gondolkodása.

– A motorok hónapokig a garázsban álltak, ezért nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a "szezont" mindenképp a vasparipák átvizsgálásával, műszaki felkészítésével kell kezdeni. Ellenőrizni kell a gumik állapotát, különös tekintettel azok futófelületére és korára, ugyanis öt évesnél idősebb abronccsal nem ajánlatos közlekedni.

Az öreg abroncsok ugyanis megkeményednek és sokat veszítenek a tapadásukból, ami a fékhatás romlásához is vezet – hívta fel a figyelmet.

Szász Károly arra is rávilágított, a jelenlegi képzési rendszeren változtatni kellene, hiszen sokan megfelelő tudás nélkül kapnak jogosítványt.

Fejben is az úton lenni

– Az is örvendetes volna, ha a leendő gépkocsivezetők is kapnának egy pár órás elméleti képzést motoros "fronton", hogy a kétkerekűek vezetőinek szemével is átláthassák a közlekedést. Egyre több a baleset, amelyek gyakori okai között szerepel a figyelmetlenség. Hiába van valakinek jó motorja, magas szintű tudása és közlekedik szabályosan, ha egy adott pillanatban fejben máshol jár. Ez már egy sokszor megfigyelhető jelenség, de senki ne higgye azt, hogy csak a motorosokat érinti. A gépkocsivezetők éppúgy képesek elbambulni, és már kész is a baj – hangsúlyozta Szász Károly, aki arról is beszélt: a felelőtlen száguldozás miatt is sok szerencsétlenség történik.

– Úgy vélem, nem szabad általánosítani: a motorosok között is vannak felelőtlen figurák, ahogy a gépkocsivezetők körében is szép számmal. Különösen a városban veszélyes a túl nagy sebesség, ráadásul a gyalogosok is gyakran kelnek át szabálytalanul az úttesten. Gondoljunk bele, mi történik, ha egy száguldó jármű és egy váratlan helyen, szabálytalanul átkelő gyalogos keresztezi egymás útját – tette hozzá, majd kiemelte, a csoportos motorozás is egy rendkívül veszélyes közlekedési forma.

Óvatosan a csapatszellemmel

– Számos baleset történt már amiatt, hogy egy motoros megelőzött egy gépkocsit, majd az autó vezetője balra kanyarodott, és összeütközött a második vagy harmadik hátulról érkező motorral. Mindez elkerülhető, ha a járművezetők nem csak egyszer néznek a visszapillantó tükörbe, a kétkerekűek vezetői pedig fokozott óvatossággal közelítik meg az autókat – hangsúlyozta.

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató szerint is alapvető fontosságú a kétkerekűek ellenőrzése tavasszal, melyet a hozzáértők önmaguk, a laikusok pedig szakember segítségével végezhetnek el.

– A gumik mellett ellenőrizni kell a folyadékok szintjét és minőségét, továbbá a világítást is. A fékeknek sem tesz jót a több hónapos állás, ezért érdemes zárt, vagy gyér forgalmú úton ellenőrizni a hatásfokot, még akkor is, ha látszólag nincs semmiféle elváltozás. Az első métereket azért is érdemes csendes szakaszon megtenni, mert a téli hónapok megkophattak a motoros reflexei, és kell egy kis idő, amíg visszarázódik – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor, majd kiemelte: az időjárási körülményekre fokozottan oda kell figyelni, hiszen a reggeli órákban még hűvös van, és a következő napokban még előfordulhatnak talaj menti fagyok.

Első a biztonság!

– A gépjárművezetők is elszoktak a motorosoktól. Ez még akkor is veszélyes lehet, ha a motoros szabályosan közlekedik. A kétkerekűek sokkal hamarabb érik el a megengedett 50 kilométeres óránkénti sebességet, ezért ha a sofőrök nem figyelnek eléggé, pillanatok alatt megjelenhet egy motor azon a területen, ahol néhány másodperce még nem volt. A motorokat a méretükből adódóan nehezebb észlelni, nem véletlen, hogy az előírás szerint a motorosoknak éjjel-nappal tompított világítással kell közlekedniük. A védőfelszerelés is nagyon fontos, ám a divatos, mintás bukósisakok helyett inkább a minőségre helyezzük a hangsúlyt. Olyat is láttam már – különösen a mopedesek esetében –, hogy bár van sisak, de nincs becsatolva. Nem kell egy vagyont költeni ruházatra, ám részletekben is lehet különféle protektorokat és kiváló motoros csizmát vásárolni. Soha ne motorozzunk pólóban és papucsban! – tette hozzá, majd arról is beszélt: örvendetes, hogy egyre több motoros látni védőfelszerelést használni, amibe nagy szerepe van az oktatók ráhatásának is.

– A motoros jelöltektől azt kérném, hogy ne a saját motorjukkal érkezzenek gyakorolni – nem a kétkerekűvel van a gond, hiszen az iskolák többsége saját járművet kér, hanem konkrétan a megérkezés módjára gondolok. A közelmúltban ugyanis bilincsben vittek el egy tanulót, aki felült a saját járgányára, elmotorozott a rutinpályára, majd a foglalkozás végén szintén a motorján távozott. Nem jutott messzire, a jogosítvány nélküli vezetés bűncselekmény, és a vezetéstől is eltiltották – mesélte Hagymási Sándor.

MI