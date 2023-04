A Sóstói-erdőben, az erdei tornapálya melletti, 0,8 hektáros területen dolgoztak: délelőtt főként nyugdíjasok, délután pedig azok, akik munka után akartak segíteni. Közös volt bennük, hogy mindegyiküknek fontos a város „tüdeje” és szerettek volna tenni érte.

A tavalyi aszályos idő alaposan megviselte a Sóstói-erdőt is. Erre a területre tavaly ültettek csemetéket az erdészek, de a fácskák háromnegyed része elpusztult. Most ezeket pótolták az önkéntesek. Összesen 600 csemete került a földbe: az itt fő fafajnak számító kocsányos tölgy mellett mogyorót és nyírt is ültettek.

Az erdészek legfontosabb munkája az erdőfelújítás. az új erdők telepítése, illetve a meglevők gondozása. Ebbe a tevékenységbe nyert bepillantást, aki eljött. A munkának szimbolikus jelentősége van, hiszen az erdészek évente 20-40 ezer csemetét ültetnek el a Sóstói-erdőben, az erdőfelújítás mértékétől függően. Ha valaki részt vesz egy ilyen önkéntes akcióban, talán jobban vigyáz majd az erdőre, mert úgy érzi, hogy az ő munkája is benne van – fogalmazott Szokolovszki Géza, a Nyíregyházi Erdészet megbízott igazgatója.

NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.

