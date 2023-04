A Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde tagintézményében, az Aranyalma óvodában ritka és szép élményben lehetett részünk a napokban. Ajándékokat kaptunk olyan emberektől, akik bizonyára gyermekeikre, unokáikra gondoltak akkor, amikor a meseszőnyegeket hímezték, mesepárnákat, manócskákat varrták, a hímestojásokat horgolták, kötötték, húsvéti díszeket, tojásfát alkottak, nem beszélve a magyar népmeséket idéző illusztrációkról. A felsoroltak szinte mind-mind újrahasznosított alapanyagból készültek. A kapocs egy óvodásom édesanyja volt: ő a büntetés-végrehajtásban dolgozik. Az ajándékok ugyanis a fogvatartottak reintegrációs pályázata keretében, annak jóvátételi programjában készültek. Szívesen fogadtuk a kedves vendégeket, még a Belügyminisztériumból is érkeztek az eseményre. Gyermekeink tavaszt idéző kis dalocskákkal, maguk készítette Aranyalma emlékplakettel köszönték meg a törődést, a gondoskodást. A találkozón kedélyesen társalogtunk, megosztottuk egymással az élményeinket, szem előtt tartva a problémákat is. Kezdeményeztük, hogy ez a kapcsolat a jövőben is megmaradjon. Számunkra ezek az ajándékok nagyon értékesek, mert tudjuk, hogy szívvel, lélekkel készültek! Köszönjük!

Demeter Beáta, Tiszalök