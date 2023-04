Bolygónk egészsége jövőnk záloga, a klímaváltozás, az energiaválság egyre sürgetőbbé teszi a zöld cselekvési programot, melyben csak közös erővel léphetünk előre, s melyből a kis -és közepes vállalkozások sem maradhatnak ki – derült ki a PRIMOM Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány szakmai workshopján, melyet személyesen és online is követhettek az érdeklődők kedd délelőtt.

Technológiafejlesztés

Az előadások sorát az ettől az évtől elindult közös agrárpolitikai rendszerrel indították, melyben egy úgynevezett zöld felépítményt hoztak létre. Az egymásra épülő, komplex támogatási rendszerben a környezeti állapot javítását a természeti erőforrások fenntartható használatát tűzték ki célul, ennek részleteit ismertette Galambos-Tóth Annamária, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csoportvezetője.

Mint elhangzott: technológiafejlesztés nélkül nem megy a zöld átállás sehol, ezért a gazdaság különböző szegmenseiben a szemléletváltáson túl, innovációra, új műszaki megoldásokra van szükség.

Az energiafelhasználás az energetikai fejlesztések kulcstémákká váltak az elmúlt néhány évben, s az ehhez kapcsolódó kutatások is felértékelődtek. Erről, valamint a Miskolci Egyetem műszaki képzéseiről beszéltek a felsőoktatási intézmény munkatársai. Elhangzott, az egyetemen rendelkezésre állnak azok a létesítmények, laborok, melyek segítségével felmérhetik az újítások hatékonyságát, valamint a cégek ezirányú igényeit is. A klímaadaptációs kutatások, felszín alatti-, és feletti vízgazdálkodási kérdések, a szennyvizek újrahasznosítása, a levegőtisztaság, a napelemes rendszerek komplex vizsgálata szintén a technológiafejlesztések fókuszában áll. A fenntarthatóság pénzkérdés is, de a kisebb cégnek is érdemes költeniük rá, mert hosszútávon megtérül a befektetés, gondoljunk csak a megújuló energiákra vagy a digitalizációra, ez utóbbi robbanásszerűen fejlődik napjainkban.

Személyre szabott oktatás

Az előadások között elhangzott az a kérdési is: „ Mi a digitális oktatás?” Koren Balázs szerint a magyar oktatásban van hová fejlődni, mert attól, hogy az iskolákban van interaktív tábla, vagy covid alatt megtanulták az online oktatást alkalmazni a tanárok és a diákok, a digitális oktatás ettől sokkal több: 21. századi módszereket alkalmaz, és felkészíti a diákokat a 21. század digitális kihívásaira is. Nemcsak az iskolapadban használható tudást nyújt, hanem céges környezetben is használható ismereteket ad.

– A módszertani változás a legfontosabb, amikor digitális pedagógiáról beszélünk – mondta a matematika tanár, aki szerint a pénzpiac is egyre nagyobb figyelmet fordít az úgynevezett EdTech felé.

Ha csak azt vesszük alapul, hogy mindannyian eltérő ütemben más módszerekkel tanulunk, már csak ez alapján is fontos szerepet nyer a mesterséges intelligencia az oktatásban, de számos más előnyt hordoz a hagyományos- oktatásban, illetve a céges képzések terén.

KM