Temetésre készültek a Kárpát-medencét megszálló elődeink közel ezeregyszáz évvel ezelőtt Geszteréd határában. A legszebb – aranygombokkal és csatokkal, szíjakkal feldíszített – ruhájába öltöztetett előkelő vitéz sírjába betették hűséges lovának néhány testrészét, elhelyezték mellette tegezét a nyílvesszőkkel, s nem hiányozhatott a sírból a valószínűleg még Levédiában készült aranyveretes, palmettadíszítéses szablya sem, hiszen a túlvilágon is védenie kellett a közelmúltban megszerzett új hazát a hűs vizű folyókkal és a dús legelőkkel, valamint vigyáznia kellett szeretett családtagjaira is. Ezek a családtagok lehettek az utolsók, akik még látták azt a díszes fegyvert, aminek a töredékeit aztán majd sok-sok évszázaddal később, 1927. május 4-én az úgynevezett Nyíritagban egy homokdomb mellett disznók túrtak ki a földből – a csillogó vereteket jól megrágva, mindent alaposan feltúrva, megtaposva, összetörve. A sírt körbe álló honfoglaló őseink tágra nyílt szemmel és sámáni varázslatra gondolva néztek volna szét csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban, ugyanis a vitéz mellett egykoron elhelyezett fegyver teljes szépségében ragyog ismét: a pengéjén nincs csorbulás, a hüvelyén nincs horpadás, az aranyozott vereteken nincs javítás. A nevéhez méltóan csillog-villog az a fegyver, amit a szakemberek az elmúlt évtizedekben geszterédi aranyszablyaként emlegettek.

Mi persze jól tudjuk, hogy nincs szó varázslatról, hanem kitartó szervezőmunkáról, mesteremberek tudásáról és ügyességéről: a Geszterédi Aranyszablya Társaság egyik nagy álma vált valóra azzal, hogy sikerült elkészíttetni a honfoglalás kori, X. századi, arany veretekkel díszetett szablya rekonstrukcióját, amit csütörtökön mutattak be Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum Kandalló-termében a készítők, a szakértők, a támogatók jelenlétében.

A nem mindennapi történelmi esemény moderátora Mohai Gábor Kazinczy-díjas előadóművész volt, akit tudatosan kértek fel a szervezők erre a tisztségre, hiszen ő is „földi”, ugyanis az aranyszablya lelőhelyétől nem is olyan messze, Újfehértón született.

A vendégeket L. Simon László, az intézmény főigazgatója köszöntötte, s méltatta a kard elkészítésének jelentőségét. Az aranyszablya megszületésének több éves munkájáról Rácz János, a Geszterédi Aranyszablya Társaság elnöke adott tájékoztatást. Felidézte, hogy az 2015-ben megalakított civil szervezet már az alapító okiratban megfogalmazta a célok között a szablya rekonstrukciójának elkészíttetését, s nagy örömét fejezte ki, hogy a szakemberek áldozatos és kitartó együttműködésének köszönhetően immár gyönyörködhetnek a fegyverben. Szólt arról is, hogy alapos előkészítő munka előzte meg a fegyver kovácsolását. Szükség volt régészek tudására és tapasztalatára is, hiszen mindenki arra törekedett, hogy a tudományos igényességnek köszönhetően minél hitelesebb legyen a honfoglalás kori fegyver „utánzata”.

Az aranyszablya budapesti bemutatását megtisztelte jelenlétével Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint dr. Németh Péter régész, a nyíregyházi Jósa András Múzeum címzetes igazgatója is. Mindketten kiemelték a szablya rekonstrukciójának történelmi fontosságát, s köszönetet mondtak mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak az elkészítéséhez.

A vendégek nemcsak a szablyával ismerkedhettek meg a rendezvényen, hanem azzal a kiadvánnyal is, ami a munkálatokkal párhuzamosan készült. „A Geszterédi Aranyszablya rekonstrukciója 2019-2023” című könyvet Rácz János mutatta be. A kötetben beszámol a munkálatokról a két régész, Németh Péter és Révész László, bemutatja a munkafolyamatokat Szabó István fegyverkovács és Strohmayer Ádám ötvös és cizellőr. A kiadványban méltatja az aranyszablya jelentőségét többek között Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Szabó József, Geszteréd polgármestere, valamint Palánki Ferenc püspök és Felföldi László püspök is.

