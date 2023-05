– Mózes 2. könyvében bukkan fel először Élim, ami oázist jelent – amióta az elesettek és az árvák megsegítésére a diakonisszák létrehozták a Kertvárosban ezt az otthont, a nevéhez hűen látja el feladatait. Ennek már több mint száz éve, és az Evangélikus Szeretetotthon egy nyertes pályázatnak köszönhetően a jövőben még több fogyatékkal élőnek segíthet – ezt mondta Sipos Ilona intézményvezető a keddi projektnyitó rendezvényen, amelyen a vendégeket Kelemen Anna, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Diakóniai Osztályának vezetője is köszöntötte.

Bővítés és fejlesztés

– Az Élim dolgozói bebizonyították, hogy a szeretet és az odaadó figyelem mindenkinek könnyebbé teszi az életét, a fejlesztések eredményeként pedig tovább bővül majd a szolgáltatásaik köre, és még több rászorulót tudnak támogatni. Nagy fába vágták a fejszéjüket, de azt gondolom, pontosan tudják, mekkora csatába indulnak. Sok bátorsággal és bölcsességgel indították el a projektet, és vállalták a rengeteg munkával járó beruházást, amivel nem pusztán az intézmény gazdagodik, de az itt élők is – mondta Kelemen Anna.

Az Élim fogyatékkal élőknek ad otthont: a bentlakásos ápoló-gondozó otthonban ötvenen élnek, támogatott lakhatásban pedig 32 fogyatékos ember ellátását biztosítják. A pályázat útján nyert 755 millió forint segítségével jövő év januárjától bővül az ellátottak köre: 22 ember számára támogatott lakhatást biztosítanak, és elkészül egy új nappali ellátó is.

Sipos Ilona a részletekről szólva elmondta: nemcsak új férőhelyeket hoznak létre, a meglévőket is korszerűsítik, a szolgáltatásaikat pedig fejlesztik, hogy a lehető leghatékonyabban támogathassák a fogyatékkal élőket abban, hogy önálló életvitelt folytassanak.

Aki tud, dolgozik

– Beszerzünk két kisbuszt – az egyik elektromos –, töltőállomást alakítunk ki, elektromos kerékpárokat veszünk, kicseréljük a gázkazánt, bútorokat és háztartási gépeket vásárolunk, és mivel bővülnek a támogatói szolgáltatásaink, hat-hét új munkatársra is szükségünk lesz. Nemcsak az ő képzésük indul el hamarosan, de azoknak az érzékenyítése is, akik beköltöznek majd az új lakásokba – mondta Sipos Ilona, aki arról is beszélt, hogy a szeretetotthon lakói közül mindenki dolgozik, akinek ezt a fizikai állapota lehetővé teszi.

